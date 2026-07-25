Nečasova láska vyparádila mámu na kulatiny: Outfit za majland! A práskla luxusní dárek
Vybíráním outfitů se snoubenka českého hokejového reprezentanta Martina Nečase Nikola Mertlová ráda baví. Tentokrát vyparádila i svou maminku, která oslavila padesátiny. A bývalá členka dívčí skupiny 5Angels se na sociálních sítích pochlubila nejen luxusními modely, ale i velmi štědrým dárkem!
Nikola nejprve ukázala, jak se s maminkou na narozeninovou dámskou jízdu vymódily. Společně si vyrazily na sushi do oblíbené restaurace, a přestože šlo na první pohled o neformální modely s džínovým základem, rozhodně nebyly sestavené za pár kaček.
Oslavenkyně oblékla k džínovým kalhotám mikinu značky Sandro, jejíž pořizovací cena přesahuje 5 tisíc korun. Podstatně dražší však byly její boty od renomovaného módního domu Dior. Jejich hodnota se pohybuje přibližně mezi 21 a 23 tisíci korun.
Pozadu nezůstala ani samotná snoubenka hvězdy NHL. Nikola do restaurace vyrazila v ikonických botách značky Chanel, jejichž cena se šplhá až k 26 tisícům korun.
A levný nebyl ani samotný narozeninový dárek. Nikola své milované mamince k padesátinám věnovala luxusní zájezd do španělské Marbelly! Originální poukaz prozradil, že ji už brzy čeká zasloužený relax na slunném španělském pobřeží.