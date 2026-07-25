Kajakářský šampion Hradilek vyděsil fanoušky: Vzkaz z nemocnice
Věčně usměvavý a pozitivně naladěný? To teď tak úplně neplatí. Kajakář Vavřinec Hradilek (39) poslal svým fanouškům tajuplný a hodně nečekaný vzkaz přímo z nemocničního lůžka.
„Na život se občas podíváme z pořádné zatáčky, nečekaně a rychle. Poslední dny jsou pořádně výživné. Bolesti a strasti ale zákonitě musí vystřídat radosti a slasti, tak těm už jdeme teď všichni společně naproti. Děkuji za ohleduplnost a pochopení, že jsem a hlavně budu nějaký čas mimo dosah sítí,“ ozval se stříbrný medailista z letní olympiády v Londýně.
Svůj pověstný optimismus naštěstí neztratil a podle svých slov už směřuje ke správnému naladění, uzdravení a radostem života. Co přesně zapříčinilo jeho nenadálou hospitalizaci, ovšem zatím zůstává pod rouškou tajemství. Přesto mnohé tímto příspěvkem z nemocnice pořádně vyděsil.
„Kamaráde, tebe mám spojenýho jen se samejma dobrejma zprávama, a ty takhle? Tak to teda vůbec, dej se hezky brzo do pucu,“ pokáral ho naoko herec Marek Adamczyk. „Drž to pevně, brácho,“ popřál svému parťákovi Tomáš Slavík. S ním Hradilek vyhrál pod hlavičkou týmu Jelýtka první řadu reality show Asia Express. Jejich tehdejším soupeřem byl i Jan Tuna. „Kamaráde, drž se. Bojuj. Myslím na tebe a věřím, vím, že to dáš,“ povzbudil Vavřince populární »Tuňák«.