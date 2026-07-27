Obhájkyně ženského testování v tenise Navrátilová má pikantní minulost: Trénovala ji jediná trans tenistka v historii!
Z české tenisové legendy Martiny Navrátilové (69) se stala nejhlasitější tvář nového, přísného přístupu k tenistkám. Pokud dnes chtějí vyrazit na kurty, musí povinně podstoupit testování. Celá kauza má ale zvláštní pozadí. Je to totiž právě Navrátilová, kdo má mimořádně intenzivní osobní zkušenost s historicky první trans tenistkou. Kdysi dokonce sama bedlivě naslouchala jejím radám.
„WTA podporuje všechny hráčky. Jako ženy. Neexistuje nic jako invazivní transfobní test – stačí jednorázový stěr z tváře – trvá to tři sekundy. Chápete? Tenisté mohou hrát v mužských turnajích, ať se už identifikují jakkoliv. Jednoduché,“ pustila se Martina Navrátilová nedávno do mužských odpůrců testování žen v tenise
Pikantním paradoxem v celém příběhu přitom zůstává, že v historii profesionálního tenisu se objevila jediná transgender tenistka, a ta shodou okolností trénovala právě Martinu Navrátilovou. Slavná wimbledonská šampionka z let 1982 a 1983 tehdy naslouchala radám trenérky Renée Richardsové (91). Ta podstoupila změnu pohlaví v roce 1975, když jí bylo jednačtyřicet let. V mužském těle se totiž dlouhodobě trápila a podle svých slov dokonce několikrát uvažovala o sebevraždě.
Po operaci se přihlásila na slavné US Open, ale americká federace jí start rázně zatrhla. „Většina funkcionářů, se kterými jsem o tom mluvila, zastávala to, čemu jsem začala říkat teorie prolomené hráze. Pokud by mi dovolili hrát, hráz by se údajně protrhla a přišel by nekonečný proud předělaných neandertálců, kteří by drtili Chris Evertovou a Evonne Goolagongovou. Samozřejmě to byl naprostý nesmysl,“ zavzpomínala Richardsová ve svých memoárech.
Rozhodla se federaci zažalovat a nakonec u soudu uspěla. V roce 1977 se na grandslamu v New Yorku probojovala až do finále. Z něj ale odešla poražená, protože se musela sklonit právě před uměním Martiny Navrátilové.