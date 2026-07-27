Hokejový mistr světa Sedlák v zajetí dvou krásek: Zase šlape s ex
Když jste pohledný, máte vypracované tělo, k tomu na účtu miliony a díky hokejovým úspěchům vás zná celé Česko, můžete si vybírat. Šampion Lukáš Sedlák (33) si vybírá. Mezi Justýnou a Terezou.
Mistr světa z Prahy 2024 a kapitán Pardubic během letní pauzy přidal na svůj Instagram fotku z cyklistické túry po jadranském pobřeží. Na totožném místě se zvěčnila i Justýna. To by samo o sobě nebyla žádná senzace, vždyť tihle dva spolu oficiálně pózovali jako pár už před dvěma lety na vyhlášení Zlaté hokejky.
Jenže háček je v tom, že loni na Vánoce se Sedlák u stromečku fotil s úplně jinou kráskou! Šlo o blonďatou divošku Terezu, která tou dobou jezdívala na pardubické zápasy. Lukášovi ale držela palce i při zápasech nároďáku a osobně mu fandila ještě při únorové olympiádě v Miláně!
Odjela a měl pré
Kde měl Sedlák tehdy Justýnu? V Americe! Šikovná projektantka tam totiž vyhrála tříměsíční zahraniční stáž díky stipendiu pojmenovaném po slavném vizionáři Janu Kaplickém (†71). „Může se podívat do velké architektonické firmy v New Yorku, to pro ni bude skvělá zkušenost. Jsem jenom rád, že je takhle úspěšná. Bůhví, co všechno z toho vytěží,“ chválil ji loni v Blesku hokejista.
Těžko říct, co Justýna, on sám ale z toho v její nepřítomnosti evidentně »vytěžil« vášnivý románek. Když se ovšem studentka ze zámoří vrátila, vrátila se i jejich (dávná) láska. A teď zase šlapou společně do pedálů!