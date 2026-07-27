Hokejista Mládek (†20) tragicky zemřel: Bolestný vzkaz rodičů na parte

Jakub Mládek zemřel při tragické autonehodě.

Obrovské neštěstí, které otřáslo českým hokejem. Brankář Baníku Hodonín Jakub Mládek (†20) minulé úterý zahynul za tragických okolností. Zdrcená rodina nyní zveřejnila podrobnosti o posledním rozloučení.

Parte zveřejnil se souhlasem rodiny Mládkův klub. „Pro nás navždy jediný a jedinečný," oplakávají maminka Jana a táta Kamil milovaného syna. Krom nich je mezi pozůstalými uvedena ještě přítelkyně Natálka a prarodiče.

„S naším milovaným se naposledy rozloučíme ve středu 29. července 2026 ve 13 hodin ve smuteční síni  v Hodoníně," oznámili společně.

Mládek„ který zemřel podle informací Blesku při autonehodě, byl od děství oporou hodonínského klubu. „S Baníkem spojil celý svůj hokejový život. Do SHKM přišel už jako šestiletý, začínal v přípravce a postupně prošel všemi mládežnickými kategoriemi. Jeho cesta v zelenočerném dresu jej nakonec dovedla až do mužského B-týmu. Baník pro něj nebyl jednou ze zastávek. Byl jeho prvním a jediným hokejovým domovem. Na hodonínském zimním stadionu vyrůstal, učil se chytat, prožíval vítězství i porážky a během let se stal součástí mnoha kabin, týmů a společných vzpomínek," napsal o něm v dojemném nekrologu tým. 

Tragicky zemřel brankář Jakub Mládek
Tragicky zemřel brankář Jakub Mládek

 

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