Hokejista Mládek (†20) tragicky zemřel: Bolestný vzkaz rodičů na parte
Obrovské neštěstí, které otřáslo českým hokejem. Brankář Baníku Hodonín Jakub Mládek (†20) minulé úterý zahynul za tragických okolností. Zdrcená rodina nyní zveřejnila podrobnosti o posledním rozloučení.
Parte zveřejnil se souhlasem rodiny Mládkův klub. „Pro nás navždy jediný a jedinečný," oplakávají maminka Jana a táta Kamil milovaného syna. Krom nich je mezi pozůstalými uvedena ještě přítelkyně Natálka a prarodiče.
„S naším milovaným se naposledy rozloučíme ve středu 29. července 2026 ve 13 hodin ve smuteční síni v Hodoníně," oznámili společně.
Mládek„ který zemřel podle informací Blesku při autonehodě, byl od děství oporou hodonínského klubu. „S Baníkem spojil celý svůj hokejový život. Do SHKM přišel už jako šestiletý, začínal v přípravce a postupně prošel všemi mládežnickými kategoriemi. Jeho cesta v zelenočerném dresu jej nakonec dovedla až do mužského B-týmu. Baník pro něj nebyl jednou ze zastávek. Byl jeho prvním a jediným hokejovým domovem. Na hodonínském zimním stadionu vyrůstal, učil se chytat, prožíval vítězství i porážky a během let se stal součástí mnoha kabin, týmů a společných vzpomínek," napsal o něm v dojemném nekrologu tým.