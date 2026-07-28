V Plzni se rýsuje první defenestrace trenéra a svazový manažer Nedvěd si mnul čelo: Hyský hezký pro nároďák?
„Jestli ho Áda Šádys vyhodí, bude volný pro mě a já se nebudu muset pachtit za bůhvíjakým frajerem z ciziny.“ Koketoval s touhle myšlenkou na ochozu ve Štruncových sadech Pavel Nedvěd (53)?
Nad kým si manažer reprezentace při sledování duelu Plzeň – Liberec (1:3) tak usilovně mnul čelo? Nad Martinem Hyským (50)? Svéhlavička ve službách Západočechů, je totiž podle kuloárů po herní i výsledkové katastrofě se Slovanem adept na prvního defenestrovaného kouče v ligové sezoně.
Kadet Šádek
„Čekal jsem, že mužstvo je líp vyladěné a připravené,“ divil se fiasku v ouvertuře Chance Ligy Hyský. To ovšem fanoušci Viktorky, kteří nadávají jako špačci, čekali taky a všemocný klubový boss tuplem. Nebylo by divu, kdyby se Šádkovi, jenž je teď se svými plány na zisk titulu pro srandu králíkům, tohle nevyladění souboru fešácky placených plejerů hrubě znelíbilo a Hyského vykopl. Kam? Přece směrem nahoru! Na to je kadet. Vypoklonkoval z Plzně Koubka, aby ho pak pomohl dostal k nároďáku. Tohle by bylo repete.
Nedvěd sice oficiálně shání k bezvládnému republikovému výběru přespolního odborníka, leč je to s omezenými financemi řehole. Ve finále by tak mohl být Hyský pro svazovou gesční skupinu, která o trenérovi rozhodne, ve složení předseda FAČR Trunda, místopředseda Grygera, Nedvěd, Šádek, hezký…