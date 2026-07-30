Horolezec Hák odhalil pravdu o smrti parťáka Bánského (†46) v Pákistánu: Na hoře vykrvácel!
Znali se už odmala a postupně vytvořili legendární horolezeckou trojici, která si připsala řadu světových úspěchů. Zdeněk »Háček« Hák, Jaroslav »Banán« Bánský a Radoslav »Radar« Groh. Osudným se partě kamarádů stal až pokus o výstup na horu Biarchedi II, ke kterému přitom původně vůbec nemělo dojít.
Zní to jako krutá hříčka osudu nebo šílený scénář z pera hodně špatného scenáristy. Zmíněná horolezecká trojice v minulosti zdolala prvovýstupem himálajskou Chumbu i Muču Kiš, což ji vystřelilo na absolutní vrchol světové elitní scény. Nejnověji se čeští lezci pokoušeli o pokoření Masherbrumu. Vše ale skončilo tragédií, při níž Bánský zahynul.
Mrazivé detaily o celé výpravě přinesl Zdeněk Hák v rozhovoru s Lucií Výbornou. „V rámci tohohle projektu a expedice jsme měli naplánovaný dva kopce. To Biarchedi I. To jsme plánovali vylézt prvovýstupem, respektive Biarchedi I ještě nebylo do tý doby vylezený. Stále panenský kopec. A nás napadlo ho zároveň sjet na lyžích. Což se nám teda podařilo – ne úplně z vrcholu, ale z posledního kempu, protože vrchol je skalnatý. My jsme ten výstup započali pod Laila Peakem, vylezli jsme vlastně od jihu na to Biarchedi I a sjeli jsme na sever do Masherbrum Base Campu... do základního tábora pod Masherbrum,“ začal svůj popis událostí Hák.
Zásahem vyšší moci se ale nakonec na Masherbrum vůbec nedostali. Hák totiž zničehonic onemocněl a nebyl schopný v expedici pokračovat. Sám u sebe pojal podezření na infarkt. Ačkoliv běžná měření v táboře takto fatální scénář vyvracela, po dvou dnech se přesto rozhodl, že raději sejde do nížin a odletí domů. Zbylí dva členové se odhodlali pokračovat. Výstup na Masherbrum však bez Háka neměl smysl, a tak padla volba na náhradní cíl. Biarchedi II. Zde si na Bánského počíhal letící kámen, který ho připravil o život.
Laik, který se s pádem kamení v horách nikdy nesetkal, si může myslet, že jde o milosrdnou a rychlou smrt. Bánský měl ale v celém neštěstí obrovskou smůlu. „Ten kámen, jak letí kuloárem, tak mění směr a těžko se mu vyhejbá. Tvarově byl jako sekyra. Šlo o jeden náhodný kámen, ale nešťastně ho trefil do oblasti ramene. Vlastně mu skoro amputoval ruku a ztratil spoustu krve,“ popsal hrůzostrašné detaily Hák. Přímo s Bánským byl v tu chvíli Groh. O přesných okolnostech smrti jejich kamaráda se s ním ale Hák zatím do detailu nebavil.
Zatímco Hák čekal ve Skardu na letadlo, které by ho přepravilo domů, přišla zdrcující zpráva o zranění Bánského. Okamžitě se spojil s manželkou Zuzanou a společně se pokoušeli zorganizovat pomoc na dálku. Jenže v této drsné lokalitě nelétají klasičtí záchranáři, vše má na starosti armáda. A než vojáci se záchrannou misí opravdu vzlétnou, musí mít jistotu, že jim veškeré náklady proplatí pojišťovna. Trvalo dlouhé dvě hodiny, než se na základě dokumentů ujistili, že své peníze dostanou. „Jedinou útěchou je, že to nakonec nemělo vliv, protože ten den vůbec nelétali kvůli počasí. Vyletěli až druhý den a to už bylo po všem,“ utrousil zničený Hák.