Judistický šampion Krpálek dovádí s rodinkou na Jadranu: Slunce, jachta, erotika

Autor: nem
Krpálek se pochlubil fotkami z dovolené

Inu nejen ze seřezaných soupeřů, vítězných wazari a ipponů živ jest člověk. Judistický šampion Lukáš Krpálek (35) dovádí v Chorvatsku.

Do oblíbené dovolenkové destinace vyvezl celou rodinku. Děti Antonína (10), Marianu (8) a choť s tělem bohyně a jménem pramáti ženského pokolení Evu (33). Její ňadra udělala z pobřeží Jadranu ještě kouzelnější místo, než obvykle.

Jachta a drandění

„Nejkrásnější chvíle jsou ty společné,“ napsal Lukáš k fotkám. Kromě manželské erotiky si užívá plavbu na jachtě i drandění na motosurfingu poháněným tryskovým motorem. „Není třeba slov,“ okomentoval trefně své zážitky.

Judista na tiskovce
Judista na tiskovce

 

Témata:  blesksportLukáš KrpálekerotikaSlunceJaderské mořejachta

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