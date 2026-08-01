Judistický šampion Krpálek dovádí s rodinkou na Jadranu: Slunce, jachta, erotika
Inu nejen ze seřezaných soupeřů, vítězných wazari a ipponů živ jest člověk. Judistický šampion Lukáš Krpálek (35) dovádí v Chorvatsku.
Do oblíbené dovolenkové destinace vyvezl celou rodinku. Děti Antonína (10), Marianu (8) a choť s tělem bohyně a jménem pramáti ženského pokolení Evu (33). Její ňadra udělala z pobřeží Jadranu ještě kouzelnější místo, než obvykle.
Jachta a drandění
„Nejkrásnější chvíle jsou ty společné,“ napsal Lukáš k fotkám. Kromě manželské erotiky si užívá plavbu na jachtě i drandění na motosurfingu poháněným tryskovým motorem. „Není třeba slov,“ okomentoval trefně své zážitky.
Témata: blesksport, Lukáš Krpálek, erotika, Slunce, Jaderské moře, jachta