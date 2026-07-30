Markéta Davidová stále nemůže trénovat: Místo dřiny s týmem rozlučka se svobodou
Zatímco reprezentace biatlonistek polyká tréninkové dávky na sněhu v německém Oberhofu, česká jednička Markéta Davidová (29) musela zůstat stranou. Zdravotní patálie ji dál nepustí do plného drilu. Místo tvrdé dřiny s puškou na zádech tak v Krkonoších rehabilituje pohybem. A stíhá u toho i radostnější povinnosti. Se svou fyzioterapeutkou to rozjela na rozlučce se svobodou v bavorském kroji!
Situace okolo největší hvězdy českého biatlonu zůstává bohužel nejistá. Po zdravotních patáliích je Davidová stále v omezeném režimu a do plného zápřahu má hodně daleko.
„Markéta rehabilituje pohybem, ale zatím nejde o systematickou přípravu. Takto by to mělo pokračovat do konce srpna. O dalším postupu pak musí rozhodnout lékaři a fyzioterapeuti,“ nevzdává se naděje na návrat své klíčové závodnice trenér ženského výběru Lukáš Dostál.
A právě do rukou fyzioterapeutů se Davidová svěřuje velmi často. Její velká opora a blízká kamarádka v jednom, fyzioterapeutka Eliška Němečková, se navíc chystá na svůj velký den. Na sociálních sítích se pochlubily společnou fotografií z rozjeté akce.
A když už marodící biatlonistce nevyšlo týmové soustředění v Německu, připomněly si ho alespoň stylově. V Krkonoších se tak místo závodních kombinéz proháněly ve slušivých bavorských krojích, takzvaných dirndlech, a společně se loučily se svobodou.
Zatímco Davidová chytala síly na horách, zbytek reprezentačního týmu – s výjimkou Terezy Vinklárkové, která musela ulehnout do postele s lehčí nemocí – dřel v Německu. Útočištěm se dívkám stal Oberhof, který nabízí luxus sněžné haly i uprostřed horkého léta. „Jeli jsme tam hlavně kvůli kontaktu se sněhem. Ze stejného důvodu nás ještě čeká v říjnu Dachstein a v listopadu Vuokatti,“ nastínil další plány kouč Dostál.
Kromě deseti až dvanácti kilometrů odkroužených na sněhu dřely závodnice na fyzičce i v areálu na kolečkových lyžích. Pochopitelně nechyběla ani pověstná větrná střelnice, která je ve Světovém poháru doslova ikonická. „Vystříleli jsme tu dost nábojů. Na předešlých kempech jsme střídali střelbu v klidu a po zátěži, ale teď už jsme se soustředili jen na manipulaci a závodní střelbu. Na konci prázdnin budeme přecházet ještě víc do intenzity a ladit formu směrem k sezóně,“ prozradil Dostál aktuální dril zbytku týmu.