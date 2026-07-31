Vypasená Vémolova Elsa má nové jméno a domov: Zmrzačená lvice!
Má smutné oči, které prahnou po klidu. Zbídačená lvice Elsa, kterou načerno choval v nedůstojných domácích podmínkách bijec MMA Karlos Vémola (41), má konečně nový domov!
I pro zkušené ošetřovatele to byl pohled, který bolel. Majestátní tvor spořádaně ležící v ošklivé kleci jen vykuleně sledoval, co se to zase děje. Z nepřijatelných podmínek ve Vémolandu strávila lvice dočasný čas v Zoo Liberec, teď už má bezpečný azyl ve specializované nizozemské stanici FELIDA mezinárodní organizace FOUR PAWS.
Už se nejmenuje Elsa, ale Zora. S tímto jménem si snad vybojuje právo na lepší budoucnost. Její zdravotní stav je totiž podle odborníků zoufalý! Trápí ji obezita a především následky ilegálního odstraňování drápů. „Nejde o žádné zastřihování, ale brutální amputaci posledního článku každého prstu. Zvíře pak navždy ztrácí schopnost šplhat, udržovat rovnováhu i přirozeně chodit,“ popsal kruté zmrzačení vedoucí stanice Juno van Zon. Podle členů týmu způsobilo lvici hrubé zacházení fyziologické i psychické utrpení.
Samotný Vémola momentálně čelí kvůli špatné péči o chovaná zvířata obvinění. Zamotán je i do skandálu s drogovou činností. Před třemi lety mu odebrali tygřici Rambu. Rovněž jí někdo amatérsky odstranil drápy. Loni z Karlosova zvěřince putovalo do bezpečí také lvíče Mero.
Elsa, resp. Zora, se nyní zotavuje z transportu v Nijeberkoopu. Je pod dohledem specialistů na traumatizovaná zvířata. První dny tráví v odděleném vnitřním výběhu, kde si vlastním tempem zvyká na nové prostředí. Je na přísné dietě a má stanovenou specializovanou léčbu, aby se co nejrychleji dostala do kondice.