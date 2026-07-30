Nároďák zdeptaný propadákem na MS má dostat Španěl Santi Denia: Familii si střeží a... Manželka »Tonička« mu nadává
Santiago Denia Sánchez si střeží soukromí jako oko v hlavě, tvrdí o sobě, že je pracant a spořivý člověk. To by se svazu, kde se v dlani otáčí každá kačka, mohlo hodit.
„Na dovolenou nemyslím,“ řekl nedávno, ale jelikož je po konci v Kataru na volné noze, vyvezl v červnu rodinku do Japonska. Syny Marcose a Santiho a manželku Anchonii, po česku Toničku.
„Moje žena se zlobí, že na dovolenou nemyslím, ale já si trochu odpočinu při práci. Tu si opravdu užívám a ušetřím tak spoustu peněz,“ svěřila se hlava familie Santi portálu yahoo.com.