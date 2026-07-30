Nároďák zdeptaný propadákem na MS má dostat Španěl Santi Denia: Familii si střeží a... Manželka »Tonička« mu nadává

Autor: nem
Manželoka dává kouči Deniovi čočku.

Santiago Denia Sánchez si střeží soukromí jako oko v hlavě, tvrdí o sobě, že je pracant a spořivý člověk. To by se svazu, kde se v dlani otáčí každá kačka, mohlo hodit.

„Na dovolenou nemyslím,“ řekl nedávno, ale jelikož je po konci v Kataru na volné noze, vyvezl v červnu rodinku do Japonska. Syny Marcose a Santiho a manželku Anchonii, po česku Toničku.

„Moje žena se zlobí, že na dovolenou nemyslím, ale já si trochu odpočinu při práci. Tu si opravdu užívám a ušetřím tak spoustu peněz,“ svěřila se hlava familie Santi portálu yahoo.com.

Tokio, červen 2026: »Tonička« a Santi.
Tokio, červen 2026: »Tonička« a Santi.

Témata:  JaponskoKatarSantiago Denia SánchezFamily Party of Germany


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