Voráček uspořádal tenisový turnaj za účasti Pastrňáka, Nečase, Červenky... Leháro s výhledem na hvězdy!
Hokejová esa Pastrňák, Nečas, Červenka, Bednář, Tlustý, Vladař, Výborný i fotbalový habán Koller... Všichni se v letním horku na letenských kurtech potili pro dobrou věc i vidinu poháru. To pořadatel akce Jakub Voráček (36) se po dvou duelech uklidil do stínu a kochal se výhledem na pozvané hvězdy.
„Já už mám splněno a teď si užívám pohodu,“ řekl Blesku Voráček na pohodlném pytli ve stínu. „Mám trochu bolavou nohu, víte. Proto jsem musel po dvou zápasech odstoupit. Ale tahle zranění se prostě vracej...“ posteskl si a něžně si promnul koleno. „Aspoň se můžu zaslouženě rozvalit a koukat na kluky, kteří to už opravdu uměj,“ rozesmál se vousatý organizátor nadační akce pro Kluka Puka a bývalý hokejista s 1107 starty v NHL.
Už semifinálový souboj dua Pastrňák-Červenka proti dvojce Bednář-Nečas si z pozice fandy užil! Kapitán mistrů světa z Prahy a zlatý střelec z téhož šampionátu sice vzdorovali, ale na pušku z Colorada doplněnou o Bednářovu zkušenost nestačili.