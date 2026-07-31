Fotbalista Trejo nalezl svou rodinu mrtvou po zemětřesení: Srdceryvný vzkaz
Zatímco zraky fotbalového světa směřovaly k americkému mundialu, Venezuelu zasáhlo hrůzostrašné zemětřesení. Ničivý živel se nevyhnul ani rodinám sportovců. K jedněm z vůbec nejtragičtějších příběhů se bohužel řadí i osud Argentince Lucase Treja (38), který během jediné vteřiny přišel o celou rodinu.
V době, kdy fanoušci hltali poslední kolo skupin fotbalového mistrovství světa, začaly přicházet děsivé zprávy o šíleném zemětřesení v jihoamerické Venezuele. Počet obětí narůstal zběsilým tempem. Lucas Trejo se právě chystal na zápas svého týmu Marítimo de La Guaira v hlavním městě Caracasu, když ho dostihla zdrcující zpráva. Obytný dům, ve kterém žil se svou rodinou, se zřítil k zemi.
Fotbal musel jít okamžitě stranou a Lucas ihned vyrazil na místo tragédie. „Naše budova v Playa Grande se zřítila. O své rodině nic nevím. Prosím, modlete se za ně a sdílejte tuto zprávu pro případ, že je někdo viděl. Chci věřit, že tam nebyli,“ psal tehdy nešťastný fotbalista na svůj Instagram. Nyní, s odstupem času, se k mrazivé situaci vrátil a podělil se o své bolavé pocity.
„Před měsícem jsem musel prožít nejhorší moment v životě. Jediná věc, která by mě v tu dobu zastrašila, bylo ztratit rodinu. Musel jsem hledat v kompletně zhroucené budově svou ženu a své dvě děti,“ začal svou srdceryvnou výpověď. „Myšlenky, že už by byli mrtví... Neexistovalo nic, co by mě mohlo zastrašit víc. Přesto jsem se rozhodl věřit v zázrak a modlit se. Takto jsem si vybral, jak žít v nejhorších chvílích a čerpat z víry,“ pokračoval zdrcený Trejo.
„Děkuji všem, kteří u mě byli prvních 72 hodin. Každý z vás má vlastní jméno a já si ho velmi dobře pamatuji. Nikdy jste mě neopustili, nikdy jsem nebyl sám. Jejich životy nebudou zbytečné. To, co jsme s mojí ženou Yaninou a mými dětmi Aaronem a Ainhoou společně začali, bude pokračovat,“ uzavřel s nadějí směrem k budoucnosti.