Lavina v Pákistánu strhla i slavného »Nimse«: 10 pohřešovaných!
Zraky celého světa se upírají k jedinému místu. Na pákistánské hoře Broad Peak se strhla lavina a smetla desetičlennou skupinu horolezců. V jejím čele navíc nestál nikdo menší než legendární Nirmal »Nims« Purdža.
Ve čtvrtek pozdě večer úřady oficiálně prohlásily deset lidí za nezvěstné. Jde o mimořádně zkušenou skupinu, která se pohybovala na obávaném Broad Peaku (8051 m) právě pod vedením slavného nepálského rekordmana.
Během pátku postupně přicházejí mrazivé aktualizace. Záchranáři již oficiálně nalezli čtyři těla, šest lidí se ale nadále pohřešuje. Mezi potvrzenými oběťmi je indická horolezkyně Nadhira Al Harthyová a velezkušený Pur Bahadur Gurung, zvaný Yukta.
Yukta byl certifikovaný horský vůdce a pokoušel se o dokončení ultimátní výzvy – zdolání všech čtrnácti osmitisícových vrcholů. Úspěch měl na dosah ruky. Jen loni na jaře zvládl hned tři, do konce sezóny si připsal desátý výstup na Everest a celkově měl na svém kontě dvanáct úspěšně zdolaných osmitisícovek.
Horolezecká komunita i miliony fanoušků teď ale napjatě pátrají především po informacích o »Nimsovi«. V roce 2019 zdolal všechny nejvyšší vrcholy v tehdy absolutně rekordním čase pouhého půl roku. Následně se celosvětově proslavil díky populárnímu dokumentu 14 vrcholů: Nic není nemožné. V horolezeckém světě platí za nedotknutelnou ikonu a globální celebritu.
Záchranné týmy v Pákistánu momentálně pátrají po zbylé šestici. Naději dodává fakt, že všichni horolezci jsou vybaveni GPS trackery. A právě u »Nimse« přístroje zaznamenaly nepatrný pohyb.