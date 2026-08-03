Tribunál rozebral, proč tenistka Vondroušová dostala čtyřletý flastr. Příteli psala: Zvoní tu ku*da z dopingu!
Odmítla dopingovou zkoušku, protože prý měla z neznámé komisařky strach. Česká tenistka Markéta Vondroušová (27) za to schytala čtyřletý fl astr! Tribunál teď rozebral proč.
Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu ITIA zveřejnila podrobnou zprávu v případu, který začal 3. prosince loňského roku v osm hodin večer. Komisařka z Německa, která v Praze zazvonila na Vondroušovou mimo její předem oznámené »dopingové okno«, odešla s podepsaným lejstrem, že tenistka odmítá odevzdat dopingový vzorek.
Wimbledonská šampionka z roku 2023, jež kvůli tomu vyfasovala přísný trest, se před tribunálem srdnatě hájila. Že se komisařka neidentifikovala. Že se za tmy a sama v bytě necítila bezpečně. Že měla strach, aby ji nepřepadli jako Petru Kvitovou. Že je pravidelně terčem výhrůžek. Že trpí úzkostmi... Nic ale Markétě nepomohlo.
(Ne)bála se
ITIA její námitky rozcupovala. Srovnání s Kvitovou bylo dle agentury naprosto přehnané. Stejně tak prý nedává smysl, aby Vondroušová v momentech údajného velkého strachu sešla se svým malým pejskem (italským chrtíkem) dolů ke dveřím, kde pak tváří v tvář »neznámou osobu« konfrontovala.
ITIA navíc upozorňuje, že si Maky musela být vědoma, že jde o opravdovou komisařku, která jen přišla v nevhodný čas. Vždyť také Vondroušová hned psala svému příteli: „Zvoní tu na mě nějaká ku*da z dopingu.“
Nadto si komisařku bez jejího vědomí zblízka vyfotila. Tribunál označil celou záležitost za nešťastnou, kauzu nicméně uzavřel tím, že česká tenistka antidopingová pravidla porušila. „Což má závažné důsledky. V tomto případě není prostor pro jakékoliv argumenty ohledně přiměřenosti sankce, a proto veškeré takové argumenty tribunál zamítá,“ stojí v rozhodnutí.
CO SE STALO U ZVONKŮ?
Vondroušová se s dopingovou komisařkou shodne snad jen v tom, že se vše událo za prosincové tmy a že spolu mluvily anglicky. Co se ale skutečně
stalo u zvonků Markétina pražského bytu? Verze obou dam se značně rozcházejí.
VERZE KOMISAŘKY
● Komisařka se po zazvonění představila a ověřila si, že mluví s Vondroušovou. Tenistka odmítla otevřít dveře a ptala se, proč je testována mimo své vyhrazené okno. Komisařka jí vysvětlila, že může být testována kdykoliv, načež Markéta odvětila, že to probere se svým agentem.
● Po pěti minutách zvonila komisařka znovu. Vondroušová ji požádala, aby počkala dvě až tři hodiny. Následně ale tenistka oznámila, že dopingovou zkoušku nepodstoupí a že má jít komisařka domů. Ta jí vysvětlila, že nemůže odejít, dokud jí Markéta nepodepíše lejstro o odmítnutí testu.
● Po dalších pěti minutách přišla Maky se svým pejskem dolů ke dveřím, kde čekala komisařka, a sama je otevřela. Tváří v tvář Vondroušová opět zopakovala, že nechápe, proč má být testována mimo vyhrazené okno.
● Komisařka se tenistce snažila vysvětlit, že by bylo rozumné podstoupit dopingovou zkoušku, aby se vyhnula problémům. Dále hráčce řekla, že nemůže odejít bez pořízeného vzorku nebo s podepsaným dokumentem o odmítnutí zkoušky. Výslovně ji také poučila o tom, že odmítnutí testu bude mít vážné následky. Vondroušová to odbyla a lejstro podepsala.
VERZE MARKÉTY
● Komisařka zazvonila pětkrát, což Markétu vyděsilo, a pak do zvonku řekla jen, že »je z dopingu ITF«, aniž by uvedla svoje jméno nebo si ověřila, s kým mluví. Vondroušová oznámila, že zavolá agentovi, protože ještě nikdy nebyla testována mimo vyhrazené okno.
● Komisařka dál opakovaně zvonila. „Osmkrát, desetkrát, nebo dokonce patnáctkrát,“ svědčila Maky, která prý kvůli řinčícímu zvonku nemohla zůstat v bytě. Tak vzala svého pejska dolů, aby ho vyvenčila a přesvědčila se, kdo u zvonku skutečně stojí – není tam totiž kamera. Vondroušová popírá, že by předtím cokoliv komisařce řekla.
● Když Markéta sešla dolů, komisařka stála v otevřených dveřích a hned na ni vyhrkla, že se musí nechat otestovat. Vondroušová se necítila bezpečně a oznámila komisařce, kterou předtím nikdy neviděla, že ji rozhodně do svého bytu nepustí.
● Komisařka následně předala tenistce dokument, aniž by nahlas přečetla jeho znění nebo Vondroušové vysvětlila následky, které plynou z jeho podepsání. Nato komisařka oznámila, že neodejde, dokud nebude lejstro podepsáno. Markéta nevěděla, co podepisuje, ale cítila se pod tlakem, že to musí udělat, aby komisařka konečně odešla. To se pak stalo.