České volejbalistky chtějí třetí domácí medaili z Eura: Zatlučte zlaté hřebíky!
Příprava Češek na třetí domácí mistrovství Evropy volejbalistek vrcholí. Na předchozích dvou turnajích v roli hostitelek (1993 a 1997) braly stříbrné a bronzové medaile, teď by rády sbírku zkompletovaly. Blesk jim k tomu přinesl zlatý hřebík!
„To půjde nejlíp Báře,“ vyhrkl před fotografem smíchy hlouček reprezentantek. Ano, 18letá Rejmanová je specialistka na smečování – tedy volejbalovým žargonem na zatloukání hřebíků. Chopila se toho tak zdatně, že i z dalších hráček spadl původní stud.
Volejbalistky se vzájemně balily do sítě. Společně vymýšlely zajímavé pózy. Nebo se jen šklebily do objektivu. Každopádně je to bavilo a také jim to seklo! „Hlavně modré dresy s červenými kraťasy se nám líbí,“ kývaly nadšeně Češky.
Brno, pak Istanbul
Krátce před startem ME (21. srpna – 6. září) jsou holky v naprosté pohodě: úsměvy, vtípky, prostě uvolněná atmosféra. „Těšíme se moc, vždyť po 29 letech hrajeme na šampionátu doma!“ culí se nahrávačka Pavla Šmídová (33).
Na brněnském výstavišti mohou válet až do čtvrtfinále, pro závěrečné medailové boje se pak turnaj přesune do Istanbulu. Budou u toho také Češky? Pokud i na palubovce zatlučou volejbalové »hřebíky« s takovou lehkostí jako Rejmanová, šanci určitě mají!