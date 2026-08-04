Volejbalistka Rejmanová před domácím ME: Překvapivá slova o radách slavného táty
V nominaci o 16 hráčkách, ze které před startem ME ještě dvě smolařky vypadnou, dělá týmového benjamínka smečařka Bára Rejmanová (18). Její výkony na turnaji bude zřejmě hodnotit i tatínek z redakce ČT sport Jiří Rejman (54).
Bývá pro vás stresující, když zápas komentuje právě váš otec?
„Trochu, ale vím, že táta to vždycky vezme za správný konec a přesně ví, co dělá.“
Dává vám jako novinář a expert rady? A jak je přijímáte?
„Určitě mi radí. V tomhle k němu vzhlížím možná ještě víc než k trenérovi.“
Tatínek bude za mikrofonem, koho dalšího z rodiny a přátel očekáváte v hledišti?
„Určitě bych tam chtěla mít oba rodiče a babičku, což jsou moji nejčastější fanoušci na zápasech. Zvala jsem i kamarády, ale máme každá hráčka jenom šest volňásků na zápas.“
Co pro vás osobně znamená, že se nadcházející mistrovství Evropy hraje právě doma v České republice?
„Je to neskutečné, můžeme se ukázat před vlastními fanoušky!“
Jakou roli od sebe očekáváte a co byste chtěla týmu přinést?
„Pokud se do finální nominace dostanu, chci do hry přinést určitý klid. Trenér mě navíc často střídá na servis, takže mým úkolem bývá podržet tým v důležitých momentech.“
Nedávno jste zmínila, že byste ráda celé Euro vyhrála. Je to reálné? Sázkové kanceláře přisuzují Češkám kurz na zlato 50 ku jedné...
„Rozhodně to pořád chci! A myslím si, že máme hratelnou skupinu a v ženském sportu se pak v play off může stát cokoliv. Takže věřím, že to reálné je.“
V osmnácti půjde o váš první opravdový vrchol kariéry?
„Jednoznačně! Dosud jsem měla nejvýše mistrovství světa do 20 let v Indonésii.“
Stihla jste si před turnajem odpočinout na nějaké dovolené?
„S kamarádkou jsme byly v Egyptě, bylo to super.“
Zatím válíte za pražský Olymp, láká vás ale už zahraničí?
„Mým největším snem je určitě Itálie nebo Turecko, nejlepší ligy světa. A lákalo by mě vyzkoušet si i Japonsko!“
Takže když se mistrovství povede, hned zmizíte?
„To ne, chci nejdřív dodělat školu, mám rok do maturity. Až potom se uvidí, jaké přijdou nabídky.“