Kajakář Hradilek přiznal zákeřnou nemoc: Bojuje s ní celá rodina!
Bolest, ze které by člověk lezl po zdi! Stříbrný medailista z letních olympijských her v Londýně Vavřinec Hradilek přiznal, že ho před pár týdny bolest hlavy dostala do stavu, kdy skončil na urgentním příjmu v nemocnici. Tam se ho sice snažili přesvědčit, že jde o obyčejnou migrénu, ale jak se později ukázalo, Vávru trápil mnohem větší problém...
Selfíčkem z nemocničního lůžka pořádně vyděsil své fanoušky! Když ustalo to nejhorší, ozval se Vavřinec Hradilek svým sledujícím s vysvětlením, co ho do péče lékařů dostalo.
„Před více než dvěma týdny jsem musel s neskutečnou bolestí hlavy do nemocnice. Bolel mě jakýkoliv pohyb i jakýkoliv vjem. Hluk, světlo a především vůbec nezabíraly prášky. V myšlenkách jsem zvolna akceptoval, že proskočit oknem nebo narazit hlavou do zdi by mi snad ulevilo,“ popsal momenty naprosté bezradnosti někdejší účastník StarDance s tím, že na urgentním příjmu se mu nejprve snažili vštípit myšlenku silné migrény, která ale nešla zažehnat léky. Doktor ale záhy pochopil, že za trápením nejspíš bude něco vážnějšího...
„Z likvoru mi zjistili jakýsi zánět mozku, ale bolest se stejně moc utišit nedařilo. Největším lékem se nakonec ukázaly být čas, klid a tma. Po pár dnech v nemocnici jsem se mohl s menšími bolestmi přesunout do domácího lože,“ ulevilo se slavnému kajakáři, který je tátou dvou malých holčiček. Navíc nebyl ze svého okolí sám, koho tyto potíže dohnaly do špitálu...
„Pikantní na tom bylo, že jsme se se stejnou diagnózou potkali na neurologii téměř celá rodina, což celou situaci dost komplikovalo. Ale všechno společně zvládáme,“ věří Vávra, který se nad situací zamyslel.
„Člověk ze dne na den začne řešit věci, které si prostě nenaplánuje a zároveň na ně nemá sílu. Občas se nemocnou hlavou mihnou záblesky – logistika, rušení práce, dovolených, kalendáře ostatních blízkých… A najednou zjistí, že se bez něj ten vlastní mikrosvět vlastně obejde,“ rozepsal se Hradilek, kterému dala meningitida jiný pohled na věc.
„Člověk si odpočine a uvědomí si, kdo jsou skuteční přátelé a rodina. Že ušlá práce není vůbec důležitá. Promeškaná dovolená taky ne. Důležité je, koho máte kolem sebe,“ uzavřel s tím, že si sám bude muset ještě na pár týdnů odpočinout, a apeloval na lidi, aby se opatrovali.