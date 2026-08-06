Proč Kuchta upadl ve Spartě v nemilost a nevešel se do nominace na Lyon: Z baru do béčka?
Září 2025. Jan Kuchta (29) z trestu pucoval parťákům kopačky, protože přišel pozdě na trénink. Byla to náramná švanda. Srpen 2026. Další průšvih, údajně sakra větší a už bez špetky legrace.
Forvard nároďáku na soupisce pro vydařený první mač 3. předkola Ligy mistrů s Lyonem (2:1) své jméno nenašel. „Bylo to z důvodu, aby nadále pracoval a trénoval. Nejsme tady pro zábavu a rozhodl jsem se, že se musíme soustředit na Lyon s týmem, který nastoupí. Kuchta měl za úkol soustředit se na práci pod trenérem Lubošem Loučkou, aby zůstal fit. Takže trénoval s rezervou.“ Tak vysvětlil kouč Letenských Brian Priske, proč šoupnul »Kuchtiče« do třetiligového béčka.
Kozička na sítích
Jakou »zábavu« měl na mysli? Podle zvěstí fanoušků na sociálních sítích pro Kuchtu zkázonosnou. Ti houfně tvrdí, že v pátek po lize se Zlínem, kterou proseděl na lavičce, likvidoval ve fotbalisty tuze oblíbeném pražském baru Kozička lihuplné nápoje. A že na sobotní trénink dorazil jaksi mimo formu a byl z něj vykázán.
Jestli je to fakt, tak se svéráznému Janovi »povedlo« podobné faux pas jako v roce 2023 v reprezentaci. Tenkrát s Coufalem a s Brabcem vyrazil do nočního podniku Belmondo v Olomouci. Byl z toho gigantický skandál a všichni tři se pakovali z týmu.