Sestra zemřelého horolezce Húserky (†34) se pustila do jeho slavného parťáka Holečka: Drsná obvinění!

Děsivá tragédie znovu rozjitřila staré rány! Sestra horolezce Ondřeje Húserky (†34), který zemřel před dvěma lety při sestupu z hory Langtang Lirung (7 234 m n. m.), přišla s drsnými obviněními jeho tehdejšího lezeckého parťáka Marka Holečka (51), jemuž talentovaný mladík zemřel v náručí.
Telefonát s Holečkem
K bratrově smrti se Veronika Húserková vrátila v souvislosti s lavinovým neštěstím na Broad Peaku, při němž přišla o život celá expedice věhlasného horolezce Nirmala Purdži. „Záchranné týmy nasadily všechny síly - bez ohledu na to, jestli byl někdo ještě naživu. Nikdo se neptal, jestli je potřeba je vytáhnout a jestli to není nebezpečné, jako to bylo v případě mého bratra," začala.
Tvrdí, že její rodina byla neustále odrazována od snah vyzvednout Ondrovo tělo, které zůstalo zaklíněno v ledovcové trhlině. „Následoval rozhovor se spolulezcem s prosbou o GPS souřadnice, který nás následně poslal »do prdele«," šokovala. „To se odehrálo jen dva dny po Ondrově pádu do trhliny. Celou situaci se snažil chladně a se stoickým klidem uzavřít, že »konec je konec a zvonec«. Jako by smrt člověka, parťáka, nic neznamenala," vmetla Holečkovi.
Tomu v očích pozůstalých rozhodně neprospěly ani vysmáté fotky z oslavy jeho padesátin, kterou mu uspořádali jeho kamarádi v Káthmandú v momentě, kdy se záchranáři na hoře teprve snažili dostat k Húserkově tělu. Když pak na svém facebooku a v rozhovorech barvitě popisoval poslední chvíle jejich milovaného, byla to pro zdrcenou rodinu poslední kapka. Holeček dostal zákaz účastnit se pohřbu.
„Našli si oběť, jako že jsem viník, i když mě z jeho smrti vysloveně neobvinili. Ale jsem ten, kdo přežil. Takže je tam velká averze a komunikace s nimi vázne,“ komentoval to Holeček tehdy v pořadu Blesk Podcast. Tehdy ještě doufal, že čas hrany obrousí. Nestalo se tak…
Zatímco vyprošťovali Ondrovo tělo z trhliny, Marek Holeček slavil narozeniny, za což sklidil vlnu kritiky. • Facebook
Promazal zemřelému foťák?
Zatímco rodina dva týdny po tragédii řešila transport těla z Nepálu a připravovala pohřeb, Marek Holeček vydával knihu. „Odpálilo mi to dekl,“ vzpomíná Veronika, nad reklamou, kterou si tehdy vyscreenovala. Následně zveřejnila čtyři snímky z expedice a přidala další drsné obvinění.
„Tyto Ondrovy neexistující fotky byly v té době už použité v tisku, televizi i na přednáškách. Hádejte, kdo byl uvedený jako autor. Zkrátka je spolulezec vymazal a nám dal foťák se slovy, že Ondra fotil jen dva dny, protože se mu vybila baterka. Po obnovení se vymazané fotky ve foťáku v servisu objevily – zázrak,“ napsala.
„Tyto Ondrovy neexistující fotky byly v té době už použité v tisku, televizi i na přednáškách. Hádejte, kdo byl uvedený jako autor. Zkrátka je spolulezec vymazal a nám dal foťák se slovy, že Ondra fotil jen dva dny, protože se mu vybila baterka. Po obnovení se vymazané fotky ve foťáku v servisu objevily – zázrak,“ tvrdí jeho sestra. • Facebook.com
Otazníky kolem záchrany
Přestože Ondřejovi pozůstalí Holečka nikdy z tragédie přímo neobvinili, vyjadřují pochybnosti, zda pro jeho záchranu udělal vše. Vyčítají mu zejména to, že okamžitě nepřivolal pomocí satelitního telefonu pomoc. „Když vedle vás někdo spadne a začne přidušeně volat o pomoc, řešíte v první řadě jeho. Snažil jsem se ho vytáhnout, ale nešlo to, byl zaklíněný. Tak jsem ho aspoň zabezpečil tak, aby to zvládl, než dorazí pomoc,“ hájil se Holeček.
Záhy prý bohužel podle příznaků zjistil, že má Húserka zlomenou páteř a že pomoci se tedy už nedočká, proto s ním alespoň zůstal do jeho smrti. Jenže i to rodina rozporovala. „Pitevní zpráva, kterou máme k dispozici, říká, že měl zlomená jen dvě žebra, ne páteř,“ odhalila loni Húserkova partnerka, která nechápe, proč Holeček nestiskl alespoň SOS tlačítko, která okamžitě zasílá GPS souřadnice bezpečnostnímu kontaktu. Za zvláštní považuje i to, že Holečkův telefon, narozdíl od Ondřejova, neodesílal současně s každou zprávou přesnou lokaci.
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Oceněn za smrt
Cestu na vrchol himálajské sedmitisícovky Langtang Lirung, kterou dvojice vylezla jako první na světě, nechal Holeček na Húserkovu památku pojmenovat Ondrova hvězda. Český horolezecký svaz ji ocenil jako Výstup roku 2024. Pozůstalí ale cenu odmítli převzít.
„Na expedici byl »smrťák« a to rozhodně není na cenu. Přesto na předávání velkolepě vyhlásili, že nám bude zaslána finanční odměna. Mimochodem, číslo účtu jsme uvedli na organizaci Svetluna, která pomáhá pozůstalým, kteří ztratili svoje blízké v zahraničí. A hádejte co? Dodnes jim na účet nic nepřišlo," odhalila Veronika.
Marek Holeček byl hostem pořadu Blesk Podcast • Blesk/Michal Protivanský
Marek Mára Holeček (* 5. listopadu 1974, Praha)
- jeden z nejúspěšnějších a nejzkušenějších horolezců současnosti
- jako první Čech v historii získal hlavní cenu prestižního ocenění Piolet d'Or (tzv. Zlatý cepín) za prvovýstup alpským stylem jihozápadní stěnou jedenácté nejvyšší hory světa – Gašerbrum I.
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Témata: blesksport, Ondřej Húserka, rodina, smrt, Nepál, Marek Holeček, horolezec, Langtang Lirung