Rozkošná paní kapitánová Schicková tajně zvelebuje pozemek: Past na Patrika
Řekla si: „Co oko nevidí, to srdce nebolí a až to zasadím, nikdo už to nevykope.“ Hana Schicková se s vášní pustila do zvelebování zahrady k obrazu svému.
Rozkošná ženuška hvězdy Leverkusenu Patrika (30) na Instagramu ukázala rozdílné představy o pozemku kolem jejich vilky v Düsseldorfu. On je pro pažit jako na fotbalovém place, pár keříků a fertig. Ona pro malé Versailles s pestrou květenou, s altánkem, s kašnou a s lavičkou. Mazaně si počkala, až manžílek odputuje za prací do Anglie, a vyrazila do nákupáku vzít útokem zahradnictví.
Vyplenila obchod
„A tak pojďme toho využít, že není doma,“ napsala Hana se smajlíkem k fotce s vozíkem napěchovaným hortenziemi, levandulemi a pytlem substrátu. Povedlo se! Past na Patrika zaklapla! Až se vrátí z testovacího duelu s Nottinghamem Forest (1:2, Schick dal ve čtyřech přátelácích čtyři branky), najde botanický koutek. Nosí teď v Bayeru kapitánskou pásku, ale ve fešáckém stavení na břehu Rýna je »kápo« přes flóru Hana…