Konečně šťastná vdova Denisa píše Šuralovi do nebe: Teď je to v pořádku i pro tvé dcery
Nový muž po boku udělal vdovu po fotbalistovi Josefu Šuralovi (†28) šťastnou. O euforii se podělila i se svým zesnulým manželem, s nímž má dvě dcery.
Josef, bývalý reprezentant, který hrál mj, za Zbrojovku, Spartu a Alanyaspor, zemřel 29. dubna 2019 v Turecku po autonehodě dodávky, jejíž řidič usnul. Vdova Denisa od té doby střídá chmurné a radostnější etapy, nicméně na otce dcer Vanessy (12) a Melissy (7) stále vzpomíná.
„Konečně šťastná. Když ti život dá konečně šanci žít. Když konečně potkáš člověka, co tě pochopí, chápe a respektuje… Nikdy to nevzdávej, nikdy se nespokoj s někým, kdo tě tíží…štěstí si tě na konci duhy najde. Díky, Josefe, chybíš moc a vím, že na nás s hůry koukáš a víš, že teď je to v pořádku i pro tvé dvě úžasné dcery, které tě milují,“ vyznala se zamilovaná Denisa na Instagramu, která to psala pro Josefa.