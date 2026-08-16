Exslávista Jurásek na Spartě jako v jámě lvové. Co zaznělo?
Na letenském fotbalovém stadionu bývalého slávistu Matěje Juráska (22) Sparta předhodila šelmám v podobě vlastních fanoušků, jejichž hladem byla zloba. Posila rudých dostala svou minulost u rivala pořádně sežrat!
Jurásek se ocitl na Letné v jámě lvové proto, že nosil sešívaný dres a v Edenu s kuklou na hlavě a světlicí v ruce před pár lety zpíval: „Sparta ku*va je.“ Svému současnému chlebodárci přál veřejně smrt. Jenže po odchodu ze Slavie v zimě 2025 za 170 milionů korun do Norwiche, kde se křídelník nechytil, se z něj stal sparťan. A tak zažil debut v rudém trikotu při jinak pohodové sobotní výhře 4:1 nad Teplicemi.
„Každej ví, jak to je, my tě tu nechceme. Táhni do p*dele,“ křičel ještě s další vulgární urážkou kotel domácích příznivců. Už při ohlašování náhradníků u čísla 31 se ozýval pískot a bučení.
Hněv zesílil, když exslávista vyběhl v 75. minutě na trávník. Sparťanští ultras v urážkách nepřestávali ani při tradiční děkovačce. Hráči se nejdřív otočili zády, ale pak trenér Priske se Surovčíkem, Ševínským, Karabcem, Suchomelem i marody Kadeřábkem a Vydrou přivedli Juráska zpátky. Vyžer si to!
„Těší mě, že někteří naši kluci převzali iniciativu a přivedli ho ke kotli, že Matěje podpoří ve složitých situacích,“ těšilo Briana Priskeho (49). „Matěj dostal šanci se vyjádřit a všem sparťanům, kteří klub milují, se omluvit. Je správné, že všichni své emoce vyjádřili a teď je na něm, aby se předvedl na hřišti.“
Víte, že...
Už v neděli 30. srpna je na programu derby Sparta – Slavia, kde si Matěj Jurásek nejspíš vyslechne své i od hostů.
Co zaznělo?
M. Jurásek: „Já vás zdravím. Jsem rád, že jsme dneska vyhráli. Já jsem jenom kluk, co mu je 22 let a miluje fotbal. A chci ho hrát tam, kde budeme všichni bojovat. Já tady chci bojovat a získat si vaši pozornost a důvěru, protože já se budu každý zápas snažit, ať máme tři body.“
Sparťanský kotel: „Omluv se, omluv se, omluv se!“
M. Jurásek: „Ještě jedna věc: Chtěl bych se omluvit za to, že jsem Spartu urazil a za ty věci, které se vyskytly na internetu. Takže se omlouvám.“