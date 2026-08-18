Detaily tajné svatby Ronalda a Georginy: Skromný obřad v obýváku!
Měla to být svatba století. Oči všech sportovních fanoušků se upíraly k Madeiře, kde se měla odehrát velkolepá veselka Cristiana Ronalda s jeho vyvolenou Georginou Rodríguezovou. Jenže k oné ostře sledované události nakonec došlo na zcela překvapivém místě. Přímo v obýváku jejich vily ve městě Cascais.
Velké odhalení pikantních detailů nabídl časopis Vogue, jehož fotograf se tajného sňatku účastnil, aby vše zdokumentoval. Když si na začátku července bral hráč amerického fotbalu Travis Kelce zpěvačku Taylor Swiftovou před zraky stovek světových celebrit, mnozí si mnuli ruce. Tohle měl být totiž pouhý trénink na to, co nadšené fanoušky letos teprve čekalo. Svatba Cristiana Ronalda s Georginou se očekávala jako ta absolutně největší.
Slavný pár, který má na Instagramu přes 750 milionů sledujících, ale šokoval. Své ano si řekli v naprostém utajení, bez velké slávy a přihlížejících. „Když jsem byla malá holčička, snila jsem o největším hradě, největším kočáře, nejdelších šatech a koruně plné diamantů. A teď říkám: ne. Chci něco intimního, s partnerem a našimi dětmi, doma. Protože hrady, domy, ostrovy, koně, auta: To všechno máme na dosah ruky každý den. Ale něco intimního – to pro nás není obvyklé,“ vysvětluje Georgina své pohnutky.
„Rozhodli jsme se to udělat v obývacím pokoji našeho domu,“ přišla se šokujícím detailem čerstvá paní Ronaldová. „Kde snídáme, obědváme a večeříme a kde žijeme realitu našich životů. Chci, aby si děti za 30 let myslely: U tohoto stolu se stalo něco úžasného – svatební sliby našich rodičů,“ popsala romantický nádech celé události.
Pro svatební oblečení zvolili novomanželé značku Gucci. Právě tu, díky které se osudově poznali. Georgina v madridském butiku této značky pracovala, když se v podniku jednoho dne objevil Cristiano. „Stál jsem k ní zády, pak jsem se otočil a uviděl ji. Naše pohledy se setkaly a od té chvíle to bylo,“ popsal okamžik seznámení hvězdný fotbalista.
Nevěsta oblékla ve svatební den bílý hedvábný kostýmek s faille sukní. K němu sladila saténové boty s charakteristickou stříbrnou sponou. Ženich zvolil béžový oblek a na míru ušité mokasíny. Po obřadu manželé společně odjeli do malé svatyně, vzdálené hodinu jízdy od jejich sídla, kde jim farář udělil požehnání.
„Místům, kde jsou davy, se rád vyhýbám,“ vysvětlil Ronaldo komorní atmosféru. „Bylo to přesně takové, jak jsem si to představovala. Důvěrné, plné lásky a s naší rodinou v té nejdůležitější hlavní roli. Nedokázala jsem zadržet slzy,“ prozradila dojatá Georgina.
Pohádkový konec? Jistě. Pár totiž vzápětí prozradil, že velkou svatbu pro širší rodinu a přátele ještě chystají. Dost možná k ní ale dojde až po konci Ronaldovy profesionální kariéry, jejíž blížící se závěr portugalský útočník nedávno naznačil.