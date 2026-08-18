Mikloško otevřeně o stomickém zákroku během boje s rakovinou: Žije díky vývodu!
Sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško (64) se po čase zase otevřel. Před třemi lety šel pod kudlu kvůli odstranění rakovinového nádoru z pánve, který ale nakonec musel zůstat na svém místě. Co mu tedy zachránilo život?
„Probudil jsem se po operaci a měl jsem udělaný vývod. Byl to pro mě šok, když jsem to zjistil,“ vzpomínal bývalý reprezentační gólman pro společnost Medimat Inko. Brzy si uvědomil, že by bez tohoto postupu neměl šanci: „Jak mi bylo vysvětleno, nádor mi utlačoval močovou trubici a vývod byla jediná možnost, jak mě udržet při životě.“
Mikloško si pochvaloval přístup sester, které ho naučily, jak stomické sáčky na vyměšování používat: „Naučily mě to lepit. Když mi to pod náplastí začalo trošinku rudnout, okamžitě přijela sestra ke mně domů, vše zpravila.“ Dnes už bez obav se sáčky vyráží do společnosti a se speciálním ochranným pásem chodí i do bazénu.
|Stomický zákrok Mikloško podstoupil rok předtím, než se o rakovině svěřil veřejnosti.
Co je stomie?
Stomie je chirurgicky vytvořený otvor na břišní stěně, kterým se na povrch těla vyvádí dutý orgán – nejčastěji tenké či tlusté střevo nebo močové cesty. U onkologických pacientů se stomie dělá, když nádor utlačuje nebo blokuje tyto orgány. Nejde o samotnou léčbu rakoviny, ale o zásadní zákrok, který pacientovi zachrání život a umožní mu pokračovat v léčbě.