Šéf Slavie Tvrdík o tom, co čeká diváky po návratu: Zpověď o změnách v Edenu... Za pyro až tři roky zákaz vstupu, za zahalování rok
Přímá finanční ztráta plynoucí z nedohraného derby a následných sankcí je podle Jaroslava Tvrdíka (57), šéfa Slavie, 69 milionů korun. „Sekundární a reputační škody jsou nevyčíslitelné,“ říká. Co klub před návratem diváků do Edenu (v sobotu 20:00 proti Bohemians) změnil?
Trest šesti domácích zápasů bez diváků uplynul. Co nového čeká fanoušky, kteří přijdou?
„V reakci na události z květnového derby jsme provedli kompletní bezpečnostní reformu podle toho nejlepšího, co dnes ve fotbalové Evropě funguje. Inspirací nám byla zejména německá Bundesliga. Pro běžného fanouška se prakticky nic nemění. Dotknou se jej v zásadě pouze tři novinky, které ale už může znát z fotbalových zápasů v zahraničí nebo z jiných sportovních, kulturních či společenských akcí v Česku.“
Co přesně to bude?
„Vstupenku si koupí pouze v aplikaci Slavia na ověřený účet. To už má dnes ostatně za sebou, protože stadion je na zápas s Bohemians zcela vyprodaný. Nechá doma batoh, stejně jako to dělají fanoušci na většině stadionů v Česku nebo Německu. Pokud ho s sebou přesto přinese, uloží si ho v jedné z úschoven. A při vstupu projde kontrolou podobnou té, kterou zná například z akcí v O2 areně.“
To je vše?
„…a sedne si na svoje místo, se svojí vstupenkou, na stejném stadionu jako dřív. Celou dobu jsme mysleli na jedno: Opatření nemají dopadat na toho, kdo si přijde sám, s rodinou, kamarády nebo s dítětem sednout na tribunu a fandit. Po derby musela přijít reakce, ale nesmí omezovat běžného fanouška.“
Co se zvažovalo a třeba zatím neprovedlo v očekávání, že se fanoušci budou chovat lépe?
„Bezpečný stadion je nyní jedním z pilířů klubové politiky. Opakování událostí z derby si nemůžeme dovolit. Jen přímé finanční škody činí 69 milionů korun, sekundární a reputační škody jsou pak zcela nevyčíslitelné. U bezpečnostních opatření je vždy klíčová proporcionalita a přiměřenost. To znamená, že jsou opatření připravena jako stavebnice. Zápasy se podle dohody Policie ČR, Fotbalové asociace České republiky a Ligové fotbalové asociace dělí podle míry rizika a podle toho budou jednotlivá opatření nasazována. Na běžný zápas nepotřebujeme ani nechceme sahat k ničemu mimořádnému.“
S fanoušky jste zkoušeli vést diskuzi. K čemu jste dospěli?
„Teď je řada na nich a fanouškovských organizacích. Pokud budeme v Edenu všichni dodržovat pravidla, zůstane většina těchto opatření nevyužita. To je stav, který si přejeme. Jsme otevřeni dialogu s fanouškovskými organizacemi a přáli bychom si s nimi najít shodu na principech a pravidlech.“
Jak významnou roli v opatřeních hrají zákonná omezení?
„Pro bezpečný Eden uděláme vše racionální, co nám zákony dovolují. Určitě ale nebudeme legislativu zneužívat k omezování běžných fanoušků. Pro ně se opravdu nic zásadního nemění.“
Kolika osobám celkem byl udělen zákaz vstupu na stadion (nejen kvůli poslednímu derby)?
„Čísla zveřejňovat nebudeme. Není to skóre zápasu. Za každým takovým rozhodnutím je konkrétní člověk a konkrétní jednání, nikoli statistika do tabulky. Co říct můžu, je, jak k tomu přistupujeme.“
Jak?
„Po loňské sezoně jsme změnili bezpečnostní politiku i návštěvní řád. Kdo se dopustí násilí a ohrožení na životě nebo zdraví jiného člověka, ať už na stadionu, nebo na jakékoliv jiné akci spojené se Slavií, dostane doživotní zákaz vstupu. A postupovali jsme vůči všem, které se nám podařilo ztotožnit. Postupovali jsme podle závažnosti konkrétního jednání. Ke jménu pachatele se klub může dostat jen dvěma cestami: Buď od policie, nebo z trestního spisu v pozici poškozeného. Jinou možnost jsme doposud neměli.“
Jak lze aktuálně dodržování zákazu vstupu kontrolovat?
„Slavia jako první klub v Česku zavedla ticketing s účtem ověřeným občanským průkazem nebo pasem. Vstupenku koupíte pouze v aplikaci a pouze na ověřený účet. Znamená to dvě věci. Kdo má zákaz vstupu, vstupenku si nekoupí. Dříve si ji mohl kdokoli pořídit anonymně u pokladny a zákaz byl vlastně jen kusem papíru. Dnes už to možné není.“
A druhá věc?
„Ta je možná ještě důležitější. Pokud někdo v Edenu poruší pravidla, máme výrazně lepší možnosti ho dohledat. Dříve to trvalo měsíce nebo se to nepodařilo vůbec. Možnost anonymně porušovat zákony, řády a pravidla v Edenu tím zásadně minimalizujeme. Chci ale říct jasně, že klub neuchovává ani nezpracovává žádná biometrická data. Nikdo tady nikoho neskenuje. Funguje to jinak. Teprve v okamžiku, kdy se konkrétní návštěvník dopustí protiprávního jednání, lze provést jeho identifikaci pomocí kamer a digitálních vstupenek.“
Jak se bude postupovat proti těm, kteří něco poruší, například zákaz zahalování nebo pyrotechniky?
„Postupujeme podle návštěvního řádu, který je veřejný a platí pro všechny stejně. Za zapálení pyrotechniky hrozí zákaz vstupu na jeden až tři roky, za zakrytí obličeje zákaz až na jeden rok. V obou případech klub zároveň vymáhá smluvní pokutu. Udělali jsme maximum toho, co klub udělat může. Snížili jsme riziko, že se pyrotechnika dostane dovnitř stadionu, a zásadně jsme zvýšili šanci, že se podaří identifikovat viníka.“
Máte na to tedy dostatečné nástroje?
„Za derby jsme přijali plnou odpovědnost. Avšak i tři měsíce po incidentu si stojíme za tím, že česká fotbalová legislativa není dostatečná. Za první čtyři kola této sezony byly na českých stadionech odpáleny stovky kusů pyrotechniky, a to na jedenácti z patnácti stadionů, kde se hrálo s diváky. Jedenáct z patnácti. To není selhání klubů nebo pořadatelských služeb, ale systémový problém.“
Co s tím lze dělat?
„Stát se musí rozhodnout. Buď se inspiruje v zemích, které se s pyrotechnikou dokázaly vypořádat. Nebo půjde cestou zemí, jako jsou Norsko či Dánsko, které pyrotechniku nezakazují, ale řídí a regulují – tedy povolují ji po předchozím ohlášení, na určeném místě a pod dohledem. Slavia ani jednu z těchto cest neprosazuje. To není role klubu. Odmítáme ale dnešní stav, kdy zákaz existuje jen na papíře, ale v praxi není účinně vymahatelný. Český přístup je pokrytecký.“
105 dnů bez diváků
- Fanoušci 9. května před koncem derby vtrhli na hřiště, Slavia vedla 3:2, což by jí zajistilo titul.
- Zápas se nedohrál a byl kontumován na 3:0 ve prospěch hostující Sparty.
- Slavia dostala pokutu 10 milionů korun a uzavření stadionu na 4 zápasy – ty se odehrály bez diváků.
- Fanoušek, který napadl brankáře Letenských Surovčíka, okamžitě dostal doživotní zákaz vstupu do Edenu.
- „Přijmeme opatření, aby se takový večer nikdy neopakoval,“ prohlásil Tvrdík.
- Slavia reorganizovala bezpečnostní úsek, nastoupili bývalí policisté Kopečný a Komorous.
- Mluvilo se o oplocení nebo průhledné bariéře mezi diváky a hrací plochou, k tomu však nedošlo.
- Na zápas Slavia – Bohemians smí do Edenu diváci poprvé od nedohraného derby, tedy po 105 dnech, je vyprodáno.