Vydražil se míč z Maradonovy »boží ruky«: Zklamání za 69 milionů
Čekali útok na fotbalový rekord, je z toho ale jen třetí místo za třetinovou cenu. Nicméně i tak je to darda! Míč, se kterým Diego Maradona (†60) vstřelil svůj gól »boží rukou«, byl vydražen za 69 milionů korun!
Bezmála šest let po svém úmrtí budí kontroverzní argentinský bůh stále obří rozruch. Balon, kterým vstřelil nejskandálnější gól fotbalové historie, se na aukci v Dallasu prodal za 69 milionů korun.
„Pozor, k mání bude nejslavnější míč v historii sportu!“ lákala aukční síň Heritage Auctions na dražbu vyfouklé bílo-černé mičudy Adidas Azteca. Odhadovala atak na Maradonův dres, který konkurenti v Sotheby‘s před čtyřmi roky vydražili za 192 milionů korun.
„Neváhejte, tohle je zlatý grál!“ burcoval dražitel Mike Provenzale. Vyvolávací cena byla 52 milionů, jenže zájemci přihodili už jen 17 »melounů«. Zklamání...
Sudí vydělal
Čtvrtfinále mistrovství světa 1986 mezi Argentinou a Anglií (2:1) nicméně bylo zápasem za všechny prachy! A v hlavní roli byl na Aztéckém stadionu v Mexiko City argentinský hrdina, pro mnohé padouch. Nejprve skandální trefa »boží rukou« kolem brankáře Shiltona, poté »gól století« po brilantním sólu. Dres i meruna z tohoto zápasu mají díky tomu cenu zlata.
Balon, s nímž se jako s jediným ten den hrálo, měl 36 let v držení tuniský sudí Bin Nasser, který zápas pískal. V roce 2022 jej prodal prostřednictvím aukční síně Graham Budd za 49 milionů korun, nový majitel jej teď střelil znovu.
Nejcennější fotbalové relikvie
- Maradona dres ze čtvrtfinále MS 1986 Argentina – Anglie 192 mil. Kč
- Pelé dres z finále MS 1958 Brazílie – Švédsko 101 mil. Kč
- Maradona míč ze čtvrtfinále MS 1986 Argentina – Anglie 69 mil. Kč
- Maradona kapitánská páska z MS 1986 11 mil. Kč
- Messi dres z osmifinále LM 2017 Barcelona – PSG 4,5 mil. Kč
|Sportovními memorabiliím kraluje baseballový dres NY Yankees, který oblékal Babe Ruth během Světové série 1932 – předloni byl vydražen za 497 mil. Kč.