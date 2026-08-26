Florbalista Choma bojující s rakovinou: Zázračné uzdravení
Dávali mu jen pár týdnů života, teď ale bývalý florbalový reprezentant Adam Choma (24) přišel s naprosto neuvěřitelnou zprávou. Svůj těžký boj o život dotáhl už do druhé remise, což znamená, že v tuto chvíli už v těle nejsou žádné známky nemoci!
„Zdravím, mé jméno je Adam Choma a vrátila se mi rakovina. Doktoři mi dávají poslední týdny či měsíce života,“ šokoval sledující v jednom z prvních příspěvků mladý sportovec. Byla to obrovská horská dráha plná nečekaných vzestupů a velmi drsných pádů. Záblesky naděje se krutě střídaly s tvrdou realitou prošpikovanou fentanylem. „Léčba kmenovými buňkami, kterou mi chtěli nasadit v nemocnici, s největší pravděpodobností nevyjde. Nevypadá to dobře. Metastáze a nádory postupují dál. Momentálně to mám už v páteři,“ popisoval zdrceně v době, kdy zákeřná nemoc začínala naplno přebírat otěže nad jeho osudem.
Před několika měsíci absolvoval Adam léčbu formou transplantace kostní dřeně, která představovala v podstatě poslední naději na záchranu. Nyní se příznivcům konečně ozval prostřednictvím dojemného videa. Aby přesně vysvětlil svůj aktuální stav, přizval si na pomoc i renomovaného experta z dětské onkologie v Brně, MUDr. Jaroslava Štěrbu, Ph.D.
„Podařilo se toho vetřelce umlátit a zatlačit do stavu, kterému říkáme nepřítomnost nemoci čili remise. Nikdo na světě sice neví, jestli někde nezůstala spát nějaká buňka, která se třeba za řadu let probudí. Ale věřím, že to dává smysl a že budeme schopni zase případně něco dělat. Ta pravděpodobnost, že to bude dobrý, je hodně vysoká,“ sdělil ve videu profesor Štěrba.
„Takže můžeme oficiálně říct, že jsem se dostal podruhé do kompletní remise,“ shrnul samotný Choma tu nejlepší možnou zprávu. Nyní ho čeká ještě vyšetření na magnetické rezonanci v Plzni, které má definitivně odhalit případné zbytky nemoci. Ty by se pak musely ještě cíleně dozařovat.
Léčba ve stylu Hirošimy a Nagasaki
„Z pozice pacienta to byla fakt brutální léčba, cítil jsem se nejhůř v životě,“ popsal statečný bojovník cestu, která ho k vysněnému úspěchu dovedla. Profesor Štěrba vzápětí podrobně vysvětlil, co přesně transplantace kostní dřeně obnáší.
„V roce 2023 jste měl standardní léčbu pro meduloblastom. Chemoterapii a radioterapii. Ta vedla k tomu, že kombinace operace, chema a radia zajistila, že v hlavě a v míše to bylo naprosto čisté. Ale ty špatné buňky se nám dostaly mimo nervový systém. Byť primárně meduloblastom se utvořil v nervovém systému. Dávali jsme vám cílenou léčbu chemoterapii a ukázalo se, že ty buňky jsou hodně rezistentní. Sice ubývaly, ale pomalu. Takže jsme museli udělat takovou ‚tečku za větou‘ a dát té chemoterapie mnohem víc, protože standardní dávka nezabránila tomu, aby to v kostech nerostlo. Udělali jsme takovou ‚Hirošimu a Nagasaki‘. V podstatě likvidaci kostní dřeně. Po určité době jsme vám ale vaše odebrané zdravé buňky vrátili,“ popsal léčebný postup brněnský onkolog.
Trvalo dlouhé dva měsíce, než se u Adama nové buňky vůbec uchytily. Toto temné období pacient jen stěží dokáže popsat slovy. Dnes si už ale plnými doušky užívá obyčejných radostí. Může se projít lesem nebo si sám umíchat oblíbený nealkoholický drink. Oba aktéři se nakonec shodli na jasném poselství, že právě schopnost vychutnat si každodenní maličkosti by měla dělat radost i zcela zdravým lidem.