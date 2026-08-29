Slávista Chorý už v derby na Spartě nepotká Sörensena, kterému třikrát nařezal: Vybírá si terč?
Bude mu chybět jako komunistickému policajtovi Zemanovi nepřítel, agent imperialismu Bláha. Slávistický divobij Tomáš Chorý (31) už v nedělním derby na Spartě (20:00, Oneplay Sport) nepotká Asgera Sörensena (30).
Seriál jejich soubojů, jež se zapsaly do černé kroniky tuzemské kopané, skončil, neboť rudí prodali dánského zadáka do FC Kodaň. Chorý ho roky otloukal jako píšťalku hlava nehlava. Dvakrát hlava – hlava a naposledy, 9. května při hrůzné apokalypse v Edenu (kontumováno pro Spartu 3:0), loket – hlava.
Boss sešívaných Tvrdík tehdy za stupidní vyloučení »Chorase« okázale vykázal z kádru, leč majitel klubu Tykač ho jako v Mrazíkovi zmrazil: „Kohouti jsou malí páni“, a goleadora s cejchem nenapravitelného hříšníka akcionářským příkazem do mančaftu vrátil. A zřejmě poslal do kabiny notičky o tom, jak s ním zacházet…
Doufejte všichni
„S Tomášovou historií nějaké instrukce jsou,“ kápnul božskou kouč Jindřich Trpišovský. „Měli jsme s ním debatu, aby do všeho chodil naplno. Vždycky mám strach, když někdo s ním v souboji odpadne, Tomáš ale tak musí hrát, jinak by to nebyl on. Musí hrát tak, jak to umí. A když se něco má stát, tak se to stane. My budeme doufat, že se nestane nic,“ dodal trenér. Protihráči ze Sparty taky musí doufat. V to, že si Chorý nevybral místo Sörensena jiný terč. Třeba tyhle…
Rudí na jeho ráně
- Tobias Guddal - Záludnostmi české ligy ještě neotrkaný norský stoper, ale podobný čahoun (201 cm) jako Chorý (199).
- Adam Ševínský - Střední zadák, jenž Chorého dosud ve vzájemných zápasech pustil ke gólu jen jednou.
- Jaroslav Zelený - Klidná síla při nouzi zaskakuje na postu stopera. A ta právě teď Spartu sužuje.