První velký pokrok lyžařky Vonnové po šíleném pádu: Lindsey v slzách
Z vysněného historického comebacku zbyly jen oči pro pláč. Lyžařka Lindsey Vonnová (41) chtěla na olympijských hrách v Itálii napsat úžasnou sportovní pohádku. Její děsivý pád ale odstartoval měsíce drsného léčení. Nyní ji však další velký pokrok v rehabilitaci dohnal k slzám štěstí.
Poprvé od únorového karambolu totiž vytáhla silniční kolo. A nešlo o žádné pózování, ale o plný silniční zápřah. Nasedla a vyrazila na výlet. „Brečela jsem. Jsem šťastná a vděčná,“ připsala americká hvězda k fotografiím ze své premiéry v sedle po zranění.
Po šíleném pádu pod pěti kruhy prosákly mrazivé informace, že Vonnová málem přišla o nohu. Následovala náročná série operací. Poté pomalu začala s rehabilitací a své pokroky ukazovala z posilovny. Po nekonečných hodinách na rotopedu se nyní konečně vydala ven na opravdovém bicyklu.
K návratu úsměvu a dalším krokům na cestě k uzdravení jí pomáhá psí parťák, kavalír king charles španěl Chance. Vedle čtyřnohého kamaráda našla oporu také v lyžaři Matthieu Bailetovi. Toho v minulosti pojil krátkodobý románek s českou hvězdou Ester Ledeckou.