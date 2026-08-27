Trenér Sabah Baku od »Čechovy« vědomostní soutěže do Ligy mistrů: Příběh z milionáře
V televizní hře Chcete být milionářem stačí k jackpotu správně zodpovědět 15 otázek. Teď kouč Valdas Dambrauskas (49) rozbil bank podruhé, když s týmem Sabah Baku znal odpověď na čtyři předkola Ligy mistrů a za postup do hlavní fáze vybojoval 448 milionů korun.
Dambrauskas se v roce 2002 účastnil litevské verze vědomostní soutěže, kterou v Česku proslavil Vladimír Čech (†61). Utržil v ní 4000 litasů, což by dnes do české měny po započtení inflace dělalo 73 tisíc Kč. Tyto peníze mu pomohly odcestovat na zkušenou do Anglie. Absolvoval trenérské kurzy ve velkoklubech – Manchesteru United, Fulhamu či Brentfordu. A odtud zamířila jeho kariéra ke hvězdám...
Štěstí ve hře
Mistr litevské, bulharské, chorvatské a letos i ázerbájdžánské ligy dovedl Sabah Baku poprvé v klubové historii do skupinové fáze milionářské soutěže. V posledním dvojduelu s Hapoelem Beer Ševa (1:2 a 5:2pp) to bylo nejen s velkou nápovědou publika.
„Když prohráváte v posledních sekundách, ale gólem v nastavení 90. minuty pošlete zápas do prodloužení, je to i o štěstí. Klíčem úspěchu nejsem já, ale hráči a špetka štěstí,“ chrlil skromně Dambrauskas.