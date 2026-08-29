Tajemství vozového parku pražských »S«: Fára z jedné garáže! V čem jezdí Karabec, Brunes nebo Trpišovský?

Na trénink Sparty škodovkou stopětkou? Cože?! Doby, kdy obra Kollera na první trénink na Letné nepustili kvůli starému autu, jsou dávno ty tam. Aktéři 318. derby pražských »S« (v neděli od 20:00 na Oneplay Sport) žádné ojetiny nemají!
Mototechna v hlavní roli
A nemají si ani co závidět! Vždyť domácí sparťané i sešívaní hosté fasují luxusní vozy ve stejném autosalonu – ve firmě u Michala Zemana (36), který sám kopal do meruny a pařil dokonce do kádru A-týmu Baníku Ostrava, byť žádný prvoligový start nemá. Právě on se už od roku 2016 stará o VIP klienty (nejen) z řad dvou elitních klubů. Jako jednomu z prvních tehdy předal klíčky sparťanskému kanonýrovi Tomáši Junovi (43).
Teď si káry z nabídky značky Mototechna (často na pronájem) vybírají hvězdy Sparty i Slavie. Stačí nastartovat, sešlápnout plyn – a jedeme!
Hugo Sochůrek (18) – Škoda Karoq Sportline
Jako první se podíváme na zástupce Sparty:
Po návratu z mistrovství světa, kde nejmladšímu reprezentantovi kouč Koubek nedal ani minutu na place, si přišel sparťanský talent vyzvednout svoje »embéčko«. „Právě tyhle předání mám rád. Vidět mladé kluky na začátku jejich cesty, kteří mají talent, sny a svoji budoucnost jen ve svých rukách,“ rozplýval se šéf Zeman a vzpomínal, jak přišli Sochůrkovi předchůdci a parťáci z nároďáku Hložek a Krejčí.
Jonatan Braut Brunes (26) – Mercedes-Benz GLC
Cena oblíbeného středně velkého SUV pro norského střelce začíná na 1 320 000 Kč. Jako nejdražší posila Sparty si takový mercedes může bratranec slavného Haalanda dovolit klidně i koupit!
John Mercado (24) – Mercedes-Benz GLA
John Mercado (24) – Mercedes-Benz GLA
Křídelník z Ekvádoru jezdí městským crossoverem značky Mercedes-Benz GLA (cena od 1 mil. Kč), jehož barvy ladí s rudým dresem.
Patrik Vydra (23) – Mercedes-AMG A 35 4MATIC
Jeden z lídrů »nové« Sparty už byl v Mototechně čtyřikrát! Naposledy ještě o berlích dostal hatchback v šedém lakování s černými alu disky, který pod kapotou vozí 306 koní.
Adam Karabec (23) – BMW X4 M Sport
Sparťanský špílmachr patřil mezi Zemanovi klienty už před odchodem na zkušenou do Hamburku a Lyonu. Jednou převzal mercedes, jindy »bavoráka«.
Jakub Markovič (25) – Mercedes-Benz CLA
A přejíždíme přes Vltavu do Vršovic. Jak jsou na tom slávisté?
Gólman vršovického oddílu jezdí v černém mercedesu s červenými třmeny brzdy AMG.
David Zima (25) – Škoda Kamiq
Pilíř slávistické defenzivy je rovněž mezi stálými klienty. Z vozového parku si kdysi vybral vůz z Mladé Boleslavi, za odměnu v autosalonu nechal sešívaný dres.
Jindřich Trpišovský (50) – Audi SQ7
Trenér dvojnásobných úřadujících šampionů si loni den před Štědrým dnem přišel pro dárek s výraznou černou maskou chladiče a matným lakem. S výraznou černou maskou chladiče a matným lakem
„Jindra je výjimečný svým lidským přístupem, pokorou, respektem k lidem i věcem a celkovým nastavením, které z něj dělá mimořádnou osobnost,“ rozplýval se »garážmistr« Zeman.
Nazar Domčak (19) a Ange N’Guessan (22)
Nazar Domčak (19) a Ange N’Guessan (22)
Letní posily, které přišly do Edenu v součtu za víc než čtvrt miliardy korun, se pochlubili papíry se stejným logem jako parťáci i rivalové ze druhého břehu. Leč auta ani náhradní brankář ani stoper neukázali.
Tajemství vozového parku pražských »S«: Fára z jedné garáže! V čem jezdí Karabec, Brunes nebo Trpišovský?
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