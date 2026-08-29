Poslední rozloučení s Patrikem, Gabrielou a Terezou: Tři bílé rakve... A slavistická hymna
Rodina, přátelé i zástupci klubů se přišli naposledy rozloučit s fotbalistou Patrikem, jeho partnerkou Gabrielou a těhotnou sestrou Terezou. Jejich životy vyhasly před týdnem při tragické nehodě.
U tří bílých rakví se shromáždilo na 300 smutečních hostů a obřadní síň v Kryrech na Lounsku zaplavil květiny a věnce. Nechyběl ani ten červeno-bílý od fotbalistů a fanoušků z Odboru přátel Slavie v Žatci, a také od spoluhráčů Patrika z SK Havran Kryry.
„Svírá nás svěrák bolesti, kterou lze těžko vyjádřit slovy. Loučíme se s třemi úžasnými lidmi, kteří odešli až příliš brzy. Vzájemná láska Gabriely a Patrika byla hluboká a čistá. Byli sešívaní celým srdcem. Útěchou v nesmírné bolesti nám může být vědomí, že odešli společně, obklopeni vzájemnou láskou. Jak říká hymna Slavie: Nad Prahou září hvězda na každou z našich cest. Hvězda, co se nevzdá,“ promluvil řečník k pozůstalým.
Osudná srážka
Tragická nehoda se stala na silnici mezi obcemi Kryry a Pětipsy ve středu 19. srpna. Auto s tříčlennou posádkou se ze zatím nejasných příčin narazil do protijedoucího autobusu. Následky byly devastující, nikdo z pasažérů v autě nemohl přežít.