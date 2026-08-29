Ledovec ve Stubaiských Alpách vydal ztracený ruksak: Našli jeho majitele! Po 63 letech
I přes ujištění politika Macinky, že klimatická tíseň je pouhopouhou propagandou, tají ledovce ve Stubaiských Alpách ostošest. Jeden takový – Sulztalferner – teď vydal desetiletí ztracený poklad!
Masa prastarého ledu už není zase tak věčná! Od roku 1990 roztála bezmála o kilometr své délky, čímž se odhaluje dříve zasypaný terén. A v něm se vyklubal ruksak s cepínem, fotoaparátem, píšťalkou a historickými dokumenty.
„Batoh objevili letos 16. července ve výšce 2955 metrů,“ stojí v prohlášení policie z Neustiftu. Aby měl celý příběh pohádkový konec, četníci se rozhodli bývalého majitele vypátrat. Jméno ze zvětralých papírů rozluštili jen tak tak. „Muž každopádně žije! Dnes je mu šestaosmdesát,“ prozradili.
Ze zdravotních důvodů už si batoh muž z Bavorska osobně nevyzvedl, dostal se k němu až skrze syna. „Vysvětlil, že tehdy musel batoh i s výbavou hodit do údolí, aby odlehčil parťákům, kteří jej zachraňovali z trhliny, do které se zřítil,“ dodal policejní sbor.
Život horolezce v tu chvíli visel na vlásku. Kdyby nepřežil, rodina, jež dnes nad zázrakem kroutí hlavou, by vůbec neexistovala!