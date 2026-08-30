Láska sparťana Ryneše Kristýna a Milada slávisty Chytila Kamarádky z druhého břehu
Fotbalisté si na trávníku nic nedarují, fanoušci neznají bratra. Chlapi se klidně do krve pohádají. A ženy si při derby vyškrábou oči? Při dnešním ligovém mači Sparta – Slavia (20:00, Oneplay Sport) by se našla výjimka.
Při souboji pražských »S« se už od pradávna rozdělí na 90 minut příznivci kopané, rodiny i přátelé řekou Vltavou. Letenští nemohou rivaly z Edenu ani cítit! Ale Blesk před 318. zápasem zjistil, že kola osudu se někdy dokážou točit trochu poťouchle.
Přítelkyně sparťana Matěje Ryneše (25) Kristýna Frolíková, která sama dříve kopala v rudém dresu, totiž má na druhém břehu spřízněnou duši. „Kamarádím s Miladou Kočárkovou od Chytila, protože se známe strašně dlouho,“ překvapila máma Toničky, která se narodila loni v prosinci. Ano, fakt jde o onu Miladu, líbeznou partnerkou slávistického útočníka Mojmíra Chytila (27)! „Chodily jsme spolu na základku v Praze a běhaly spolu,“ dodala »Rynyho« láska o »Mojmově« kadeřnici.
Ve fabrikách, kancelářích, hospodách před střetem Sparty a Slavie obvykle dochází ke škádlení nebo bláznivým sázkám. Jak to mají drahé polovičky Ryneše a Chytila? Hecovaly se taky? „Nééé to ne, nijak se o derby nebavíme,“ culila se sympatická blondýna Frolíková.
Frolíková: Doma jsme srdcaři!
Fotbal je pro ně alfou a omegou, život se točí kolem meruny. A i proto, že se Matěj Ryneš a Kristýna Frolíková ve Spartě dali dohromady, utkání proti Slavii se v jejich rodině prožívá víc než kdekoliv jinde.
Týno, proč?
„Protože jsme všichni sparťani a velcí srdcaři, takže před derby býváme nervózní.“
Máte s Matějem nějaký speciální rituál před takhle velkým zápasem?
„Ani ne. Jen jsme spolu a den před zápasem máme naordinovaný oddych.“ (úsměv)
Bavíme se ještě před výkopem. Jaký je váš tip na derby?
„Myslím si, že Sparta vyhraje! Je na tom teď dobře, hlavně nastavená dobře v hlavě.“