Děsivý konec superhvězdy na cyklistické Vueltě: Dobitý Pogačar se ozval ze špitálu! A příčina horového pádu
Fenomenální Slovinec Tadej Pogačar (27) cyklistickou Vueltu zase nevyhraje a tentokrát ho to děsně bolí. V 8. etapě skončil po drsném pádu v krvi.
Pětinásobný vítěz Tour de France suverénně vévodil pořadí španělského podniku Grand Tours, jenže 33 kilometrů před cílem putoval místo do cíle do sanitky. Pogačar v rovinaté etapě upadl v pelotonu, když na krajnici trefil šutr, a spolu s ním skončilo na asfaltu několik dalších jezdců.
Nejcennější tekutina mu crčela z levé části obličeje i z levého ramene. Tadej ještě zkoušel nasednout na bicykl, ale nešlo to. „Křičel bolestí,“ popsal děs na síti X očitý svědek.
Ještě večer zveřejnil tým UAE Emirates informace o zraněních své superhvězdy. „Je ve stabilizovaném stavu a po důkladném lékařském vyšetření v nemocnici mu byl diagnostikován otřes mozku, posunutá zlomenina levé klíční kosti, stabilní zlomenina sedmého krčního obratle (C7) a několik odřenin. Naštěstí neutrpěl žádná další vážná zranění ani neurologické následky. Bude potřebovat operaci klíční kosti, která však bude kvůli opatřením souvisejícím s otřesem mozku odložena,“ uvedl hlavní lékař týmu Adrian Rotunno.
V neděli ráno se pak ozval sám Tadej. Na svém instagramu zveřejnil fotku z nemocničního lůžka, na níž jsou vidět četná zranění. Kolem krku má límec, nad okem obří náplast a zafáčovanou má i ruku.