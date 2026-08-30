Juráska čeká při narozeninovém derby očistec nenávisti: Pomůže kérka lásky?!
Mladý muž si na fotbalovém rozcestí zvolil Bubeneč a naštval oba břehy Vltavy. Matěje Juráska (23) čeká dnes v 318. derby pražských »S« na Letné (20:00, Oneplay Sport) očistec nenávisti.
Z Norwiche se vrátil místo do Slavie na roční hostování do Sparty. Rudí kotelníci mu drsně připomněli, že jejich klubu kdysi přál smrt, ale nějak si to u nich veřejnou omluvou vyžehlil. Ti sešívaní se na něj jako na zrádce a odpadlíka chystají a už v duelu s Bohemkou minulý týden si nacvičili nadávky jako: „Matěj Jurásek, rudej ču*áček.“
Bude v pranici nesmiřitelných, jež vyšla zrovna na jeho narozeniny, potřebovat kuráž, podporu a povzbuzení.
Něžná záda
Má kde hledat. Na rozkošném těle krásky Marie Havlíčkové (25). Bývalá florbalová reprezentantka miluje, kromě Matěje, kérky, a přes celá něžná záda má vytetovaný nápis, který se teď Matějovi náramně šikne: „Love heals all wounds – Láska hojí všechny rány.“