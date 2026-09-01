Bijec Procházka o odsouvání zásnub, výšlapu na Fudži i nástrahách otcovství: Spíme odděleně!
Na dovolené v Japonsku zdolal se zenovým klidem bájnou horu Fudži. »Český samuraj« a bijec MMA Jiří Procházka (33) chová lásku k zemi vycházejícího slunce minimálně stejně, jako miluje čtyřměsíční Eleonoru, a zatím stále jen partnerku Kamilu. Co dalšího prozradil v rozhovoru pro Blesk?
Jak jste si užil dovolenou v Japonsku, odkud jste se nedávno vrátil?
„Byla to naše první společná dovolená ve třech. Moc jsme si to za ty dva týdny užili.“
Co všechno jste navštívil?
„Spoustu měst. Tokio, Hirošima, Kumamoto, Kagošima, Ósaka, Kjóto. A hlavně výstup na horu Fudži, kterou jsem zdolal! To byl vrchol celého výletu.“
Musel jste se chvíli aklimatizovat?
„Ne, na tuhle horu, respektive sopku, která je vysoká přes 3700 metrů, není potřeba aklimatizace, i když stoupáte prakticky z nulového bodu. Trénovaný člověk to zvládne naprosto v klidu.“
Rodina šla s vámi?
„Šel jsem čistě sám, abych tam byl na půlnoc. Chtěl jsem být ten den na té hoře první, což se povedlo. Rovnou jsem si tam zatrénoval a šel zpátky, kde na mě pod vrcholem čekala přítelkyně s dcerou.“
To muselo být přivítání...
„Já jsem hlavně moc rád, že Elen mohla spatřit zemi vycházejícího slunce na vlastní oči, a ne jen z tátova vyprávění.“
Nezlobí vás dcerka moc?
„Všechno je dobrý. Zatím má čtyři měsíce, takže je to spíš takovej malinkej plyšák, se kterým se akorát mazlím.“
Dá se rodičovství skloubit s tvrdým tréninkem?
„Naučil jsem se nějak přepínat mezi tím módem, kdy jsem v tvrdém výkonu, a tím, kdy se vracím domů. Můžu se s nimi uvolnit, odpočinout si a plně zregenerovat, což je pro mě to nejdůležitější.“
Vážně? Takže ani váš spánek nestrádá?
„Vůbec. Já mám teďka odděleně postel, abych mohl držet svoje spánkové rutiny. Ale zároveň se snažím, abych ráno i večer byl s oběma holkami.“
Účastnil jste se teď rozlučky se svobodou vašeho kamaráda. Nenaběhl jste si trochu, protože vy jste před přítelkyní zatím stále nepoklekl?
„No, máte pravdu, přítelkyně to očekává už dlouho. (smích) Myslím si, že možná žádost o ruku čekala i v Japonsku. Ale ujistil jsem ji, že všechno má svůj čas.“
Po nějakém vyhraném zápase?
„Třeba. Potrpím si na velkolepost. Takže když už, tak to musí mít zvuk.“
Chápu a kdy vás čeká příští duel v UFC?
„Zatím je to ve fázi vyjednávání. Vyzývali mě dva soupeři, pak já je, a zas je ticho po pěšině. Snažíme se tedy primárně dotáhnout ten fight a konkrétní datum. Přál bych si, abych někdy mezi říjnem a prosincem zápasil.“