Derby přilákalo na Letnou smetánku: Eliáš s Červenkou i Trunda! Kdo další dorazil?

Autor: rau
Kdo všechno dorazil na pražské derby?

Grandiózní fotbalová bitva o Prahu mezi Spartou a Slavií na Letnou tradičně přilákala roj hvězd.

Na derby tak dorazil šéf svazu Trunda s rodinkou, legendy Sparty jako Bílek, Blažek, Siegl i Hašek, exreprezentant Vaclík, bavič s mikrofonem Horváth, ale také hokejisti, kteří mají blíž k Edenu, Eliáš s Červenkou, tenista Štěpánek nebo kuchtík z italské Elby Ridi. Je to zkrátka duel La partitissima.

David Trunda, šéf svazu
David Trunda, šéf svazu

 

Témata:  SK Slavia PrahaAC Sparta PrahafotbalLetnáStadion Eden

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