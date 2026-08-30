Derby přilákalo na Letnou smetánku: Eliáš s Červenkou i Trunda! Kdo další dorazil?
Grandiózní fotbalová bitva o Prahu mezi Spartou a Slavií na Letnou tradičně přilákala roj hvězd.
Na derby tak dorazil šéf svazu Trunda s rodinkou, legendy Sparty jako Bílek, Blažek, Siegl i Hašek, exreprezentant Vaclík, bavič s mikrofonem Horváth, ale také hokejisti, kteří mají blíž k Edenu, Eliáš s Červenkou, tenista Štěpánek nebo kuchtík z italské Elby Ridi. Je to zkrátka duel La partitissima.
Témata: SK Slavia Praha, AC Sparta Praha, fotbal, Letná, Stadion Eden