Atlet Svoboda po zákeřné nemoci: Zázračný návrat
Smůly si vybral na několik životů dopředu. Atlet Petr Svoboda (21) bojoval s hrůzostrašnou diagnózou leukemie. Po transplantaci kostní dřeně se chystal na velkolepý návrat, který mu sice překazilo počasí, ale přesto se ukázal na mistrovství republiky a vyhrál sprint!
Dokázal to! Petr Svoboda protnul vítěznou pásku. Byť to dopadlo trochu jinak, než původně plánoval. „Mrzí mě to. Tenhle moment mě motivoval už od samotné transplantace, a najednou je pryč,“ vyťukal smutně na svůj Instagram, když organizátoři v červnu zrušili poslední dva dny programu Evropských her transplantovaných. Přesně se totiž strefili do termínu, kdy Evropu zasáhla první vlna veder.
O víkendu se ale postavil na start vloženého sprintu na 100 metrů. V Táboře se z něj nestal jen pouhý účastník mistrovství České republiky do 22 let. Cílovou pásku protnul nejrychleji ze všech běžců v čase 11,72. Soupeři pro něj navíc přichystali dojemné překvapení v podobě písmen jeho příjmení, která si napsali na břicha. Nešlo o čas, nešlo ani o umístění. Česká atletika mohla hrdě ohlásit, že »Peťan« je zpátky!
Přitom se z něj ještě před pár měsíci stal bojovník v naprosto jiné disciplíně. Díky svému všestrannému nadání byl původně nadějným atletickým desetibojařem. Jenže ve chvíli, kdy přijal místo v tréninkové skupině Romana Šebrleho, pouhý týden po svých dvacátých narozeninách, si vyslechl krutou diagnózu. Akutní lymfoblastická leukemie. Sám sebe tak rázem pasoval na jedenáctibojaře.
„Nebudu lhát, ale je to fakt divný. Pamatuju si snad každou minutu z celýho dne, co jsem dělal, komu jsem volal, jak jsem si balil věci do nemocnice v domněnce, že je to pořád omyl a jen na pár dní někam odjedu a všechno bude za chvilku v pořádku… Trochu jsem se mýlil, chvilka to úplně nebyla. Z nemocnice domů jsem se vrátil až za dva dlouhé měsíce,“ napsal ke vzpomínce na den, kdy se šílenou zprávu dozvěděl.
V Polsku se pro něj nakonec našel vhodný dárce kostní dřeně. Po třinácti měsících od transplantace plánoval vysněný start na Evropských hrách transplantovaných. „Závod, který nebude o výkonech, ale o oslavě toho, že tu jsem a můžu znova dělat to, co miluju,“ snil o svém návratu v nizozemském Arnhemu. Nakonec se ale jeho obnovená premiéra odehrála tam, kde to všechno začalo. Zpátky doma v České republice.