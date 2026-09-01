Verstappenův »švagr« Piquet Jr. v Česku: Maxovi do otcovství nekecám!
Oba jsou závodníci, tátové a hlavně jedna rodina. Bývalý pilot F1 Nelson Piquet Jr. (41) je zatím neoficiálním švagrem Maxe Verstappena (28), jenž chodí s jeho sestrou Kelly (37). Nejen o tom, jaký spolu mají vztah, povídal Blesku během víkendových závodů evropských NASCAR v Mostě.
V Česku a na mosteckém okruhu jste poprvé?
„Trať je nádherná, opravdu mě zaujala. Ale upřímně nic jiného než závody neřeším, jsem tu pracovně.“
Takže jste přijel bez rodiny, abyste se mohl koncentrovat?
„Ano. Jak říkám, jsem tu pracovně. Rodina zůstala doma v Brazílii.“
Součást vaší rodiny je i Max Verstappen. Jaký je váš vztah?
„Beru ho jako člena rodiny. Jako přítele. Občas si spolu pokecáme. Je s ním zábava.“
Jelikož jste o něco zkušenější táta než Max, jemuž se nedávno narodilo dítě, přijde řeč i na otcovství? Radíte mu občas?
„To vůbec. Nemíchám se mu do soukromého života, stejně jako on se nemíchá do toho mého. Ale když je potřeba, rádi si pomůžeme.“
Není trošku svazující, že jste synem trojnásobného šampiona F1 a na okruzích pokračujete v rodinném odkazu?
„Nemluvil bych úplně o odkazu. Jsem jediný z jeho synů, který se dal na závodění. Dělám to celý život a nikdy bych to za nic nevyměnil. Není to jen o jménu.“
Láká vás představa návratu do F1?
„Hele, je mi přes čtyřicet. Formule 1 je pro mladý, já jsem na to už starej. Navíc NASCAR mě baví, i když musím říct, že ta úroveň je tak o 10 levelů nižší.“