Basketbalista Krejčí o financích a podpoře NBA: Spoří mi na důchod!
S ročním platem 55,5 milionu korun nemusí jediný český baskeťák v NBA Vít Krejčí (26) řešit každý cent. I tak ale myslí na finanční stabilitu, až zacinká obávaný sportovní důchod.
„Nikdy nevíte, kdy kariéra skončí a přísun peněz se ze dne na den zastaví,“ uvažuje v rozhovoru pro Forbes portlandský rozehrávač, jenž má v NBA smlouvu ještě na příští sezonu. „Vydělal jsem už dost na to, abych mohl smysluplně investovat. Nemovitosti jsou za mě nejlepší cesta, ale zároveň liga i hráčská asociace nabízí spoustu možností investic,“ vypráví s nadšením.
„Je tam třeba fond, kam každý měsíc posíláte peníze a NBA vám k tomu přihodí dalších dvě stě procent. Vybrat si to můžete až po kariéře. Nabízí ale i klasický důchod, k němuž se můžete přihlásit od pětačtyřiceti, pětapadesáti nebo pětašedesáti let. Čím déle čekáte, tím vyšší rentu dostanete,“ pokračuje Krejčí.
Bydlení v USA
Vít je majitelem několika bytů v Praze, v USA si však do vlastního bydlení netroufl. „V Portlandu žiju s přítelkyní Natálií v pronájmu. Po kariéře v USA nezůstanu, takže k čemu by mi tam byl barák, když bych ho pak musel zase složitě prodávat a řešit profit,“ má jasnou vizi český reprezentant.