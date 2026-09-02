Trpišovského »tajemství«, které vyniklo po derby: Magie na uchu
O tom, že trenér Jindřich Trpišovský (50) »má za ušima«, se ví. Po vítězném derby, v němž jeho Slavia na Letné přejela Spartu 3:0, se řeší, že má cosi i s ušima.
V nápadnosti je někdy nenápadnost. Trpišovského náplasti na uších jsou k nalezení i na starých záběrech, ale moc se o nich neví. Obzvlášť vynikly při rozhovoru na Oneplay Sport zrovna po derby, v němž ordinoval slávistům veleúspěšnou taktiku. A tak na sociálních sítích hned rezonuje: Co že je to za »doping«, který konkurent Priske rozhodně nemá?!
Akupresura
„Je to ušní akupresura. Jde o neinvazivní metodu akupunktury. Trenér to užívá primárně na zklidnění a lepší soustředění před zápasem,“ dověděli jsme se o ozdobě koučova ucha, resp. vesměs obou uší, z týmu Slavie. On totiž Trpišovský je průkopníkem této techniky, kterou zpřístupnil i hráčům: Slavia ji poprvé praktikovala v únoru 2018 během soustředění, tedy s nástupem Trpišovského, který s touto léčebnou metodou sám měl pozitivní zkušenosti.
Na soustředění do Dubaje vzal tehdy Michala Kuneše, jenž je v klubu dodnes a všichni mu říkají pan Jehlička. Trpišovský je jeho klientem už deset let. „Už předtím chodil ke kolegyni, která se odstěhovala, proto pak přišel za mnou. Už v Liberci jsem se přes něj dostal k fotbalu a spolupráce pokračuje po jeho nástupu do Slavie,“ řekl Kuneš pro web Slavie.
|U sportovců akupunktura slouží nejčastěji k urychlení hojení, odstranění otoků či zklidnění reakce organismu po úrazu.