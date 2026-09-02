Exsparťanská misska Koptová jde do Love Islandu: Hledám chlapa místo táty
Zatuchlou fotbalovou kabinu mění za svěží mořský vítr! Obránkyně Amálie Koptová (22) odletěla na Kanáry, kde si chce v televizní reality show Love Island najít pořádného chlapa!
Blonďatá krasavice patří mezi prvních deset soutěžících šesté řady pořadu, kteří věří, že ve vile poznají životní lásku. Fotbalistka, jež prošla Spartou, mládežnickou reprezentací a naposledy kopala ligu za FC Praha, má za sebou dva vážné vztahy.
Nejprve ji sbalil čutálista z Letné Martin Suchomel (23). „Nejkrásnější!“ chválil bek Amálku, když se v roce 2023 prodrala mezi nejlepší dvacítku v Miss Czech Republic. „Trvalo to dva roky, ale nevyšlo to, protože jsem si nedokázala představit být s jedním člověkem do konce života,“ práskla na sebe Koptová.
Hlavně dominantní
Podruhé pak randila s Tadeášem Vilhelmem (29), jenž se také blýskl v Love Islandu. „Ale chyběla tam chemie, neměli jsme stejný smysl pro humor,“ tvrdí Amálie.
Teď už prý ovšem ví, co přesně od budoucího muže očekává. Sama totiž přiznává, že vyrůstala bez tatínka a ráda by otcovskou figuru našla alespoň ve vztahu. „To místo po taťkovi jsem nikdy nikým nezaplnila, tak doufám, že ho dokážu zaplnit budoucím partnerem. Hodně dám na hezký úsměv a oči, měl by být vyšší než já, ale hlavně by měl být dominantní!“ má jasno 176 cm vysoká fotbalistka.