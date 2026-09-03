Horor po futsalovém turnaji: Otec střílel na rozhodčí! Všechny vás zabiju
Obyčejný dětský zápas na turnaji ve futsale se rychle změnil v pokus o vraždu. Otec jedné z brankářek neudržel nervy na uzdě a namířil svou zlobu přímo na rozhodčí. Jenže to nebyly jen emoce, čím na arbitry nakonec mířil.
Naprosto šílená scéna se odehrála po skončení turnaje hráčů do deseti let v brazilském městě Criciúma. Otec mladé brankářky se pustil do vášnivé hádky se sudími. Důvodem bylo přerušení hry kvůli její náušnici. Rozhodčí totiž zápas po sedmi minutách zastavili, jelikož pravidla nošení šperků na hřišti striktně zakazují.
Podle webu Gese rodič na lavičce rozčílil k nepříčetnosti a začal arbitry vulgárně urážet. Následoval nekompromisní vyhazov z haly. Když se pokusil dostat zpět, pořadatelé mu v tom zabránili. Zhrzený muž se tedy sebral, odjel domů pro střelnou zbraň a vrátil se na místo turnaje. Tam si na své oběti v klidu počkal.
Po skončení herního dne se trojice rozhodčích vydala k automobilu a chtěla společně odjet. Útočník se k jejich autu přiřítil vlastním vozidlem a zablokoval jim cestu. Vystoupil a namířil na rozhodčí zbraň. „Vystupte, všechny tři vás zabiju,“ vyhrožoval podle výpovědi jednoho z napadených.
Sudí na nic nečekali, rychle vycouvali a pokusili se ujet. V tu chvíli na ně rozzuřený otec několikrát vystřelil. Kulky naštěstí zasáhly pouze plech karoserie a incident se obešel bez zranění. Případu se okamžitě chopila policie a vyšetřuje ho jako pokus o vraždu. Útočníka dopadli ještě v téže čtvrti. Pokusil se sice strážce zákona setřást a nasednout do jiného vozu, ale to se mu už nepovedlo. Během zásahu u něj policisté zajistili revolver ráže .38 a třiačtyřicet nábojů.