Rána pro nároďák! Krejčímu krachnul přestup, je terčem kritiky a nekope: Kapitán na ocet
Sudí na London Stadium naposledy zadul do nástroje a z lavičky náhradníků se těžce zvedal čtyřnásobně naštvaný plejer. „Líp už bylo.“ Jako byste slyšeli stesky Ladislava Krejčího (27).
Vymodlený přestup z Wolverhamptonu do elitní Premier League kapitánovi nároďáku krachnul, byť byl údajně na radaru Leedsu a Ipswiche. „Zůstává s námi, je to důležitý hráč,“ oznámil kouč César Peixoto po nezdaru ve šlágru II. anglické ligy s West Hamem (2:4).
Tahle úterní porážka byl druhý důvod Krejčího blbé nálady a ten třetí je fakt, že zase nedostal důvěru. Mezi »Wolves«, kteří odehráli čtyři mistráky v Championship bez něj, mohl tak maximálně chytit pověstně protivného »vlka« ve svém prádle z vysedávání na tribuně a na střídačce. „Musí tvrdě pracovat, aby se dostal do základní jedenáctky a hrál,“ dal mu co proto, při vysvětlení opakované absence, Peixoto.
Už jen 23 dnů
No a čtvrtá příčina »Krejdovy« nevole je jeho momentálně nevábná prezentace před reprezentací. Ustavičně aby volal šéftrenérovi Santimu Deniovi, jenž si naplánoval inspekce na adresách českých krajánků: „Nejezdi, nekopu, jsem tady na ocet.“
Pouhých třiadvacet dnů před prvním mačem Ligy národů s Chorvaty v Edenu je to pro Španěla rána jako z anglické houfnice. Krejčí, který fantasticky odehrál baráž o MS a po blamáži na šampionátu v Americe ze slavného notýsku přelouskal neduhy zdejší kopané, je persona, kterou při špacíru po Praze Denia nepotká na každém rohu…
|Krejčí má ve Wolverhamptonu smlouvu do léta 2030 a jeho roční gáže činí podle webu salarysport.com 64 milionů korun.