Golfista Tiger Woods u soudu vedle Trumpové: Trest na 5 let!
Šílená jízda rezidenční čtvrtí skončila bouračkou a převrácením auta na bok. Slavný golfista Tiger Woods (50) pak odmítl trest na drogy, přesto se hájil, že nic neprovedl. Až včera před soudem konečně kápl božskou!
Woods za volantem, to je riziko pro všechny účastníky provozu. Před devíti lety ho našli za volantem s koktejlem léků a THC z marihuany. V roce 2021 zase po nehodě ve vysoké rychlosti málem přišel o nohu. A letos v březnu při nebezpečném předjíždění přímo ve městě sejmul pickup s přívěsem...
„Z auta se pan Woods dostal přes dveře spolujezdce. Naštěstí nebyl zraněn on, ani řidič druhého vozu. Mohlo to dopadnout mnohem hůř,“ říkal tehdy floridský šerif Budensiek.
Poslední šance
Policisté následně u Tigera objevili opiáty, načež golfista odmítl podstoupit test na drogy. I kvůli tomu byl obviněn z jízdy pod vlivem a dalších třech přečinů. Hrozila mu basa, Woods ovšem tvrdil, že je nevinen. Teď ale na radu právníků a jeho současné partnerky Vanessy Trumpové (48) – snachy prezidenta Donalda Trumpa – otočil a před taláry vedle ní prohlásil: „Jsem vinen!“
Díky dohodě s prokurátory tak byl nakonec odsouzen za méně závažný přestupek, nebezpečnou jízdu. Tiger vyvázl se směšnou pokutou cca 21 tisíc korun, což je pro muže, který na hřišti a reklamou vydělal zhruba 37 miliard kaček, naprostý pakatel. Soudce Steele mu k tomu aspoň na pět let zabavil řidičák. „Pokud zákaz porušíte, půjdete už opravdu do vězení!“ varoval v závěrečné řeči recidivistu Woodse