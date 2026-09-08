Hokejista Nečas práskl: Kdo z parťáků mu vozil snídani? Fotbalové legendě vysekl poklonu
Ani se pořádně nerozkoukal a už je zase zpátky v Americe! Hokejový mistr světa Martin Nečas si sice horké letní dny užíval doma v Česku, žádné dlouhé poflakování se ale nekonalo. Bývalý útočník Komety dal fanouškům nahlédnout do svého tréninkového dne a práskl na sebe několik překvapivých věcí.
Vyspávání do pozdních dopoledních hodin? Ani omylem. Martin se projevil jako ranní ptáče a v šest už byl na nohách. S nadšením ale z postele nelezl. „Když jsem byl mladší, nesnášel jsem vstávat takhle brzo,“ přiznal o hodinu později, když nasedal do auta a vyrážel do posilovny.
„Vždycky jsem byl úplně rozbitý, když jsem vstával v 6 nebo v 6:30,“ líčil Nečas, který se s ostatními hráči potkává na sportovišti kolem sedmé hodiny. Dopoledne pak stihnou i trénink na ledě a odpoledne věnuje útočník Colorada golfu nebo tenisu, což jsou aktivity, které ho baví. „Nedělám to vstávání z lásky, ale z praktičnosti,“ dodal s úsměvem.
V pravé poledne pak Martin usedl k obědu. „Po deseti letech se naučil snídat,“ poznamenal u stolu spoluhráč z reprezentace Tomáš Hertl. „Co kecáš?“ nechápal Nečas. Pak ale zmírnil. „Je pravda, že první roky mi vozil snídani. A ještě jezdil pozdě,“ vzpomínal s tím, že útočník Vegasu na snídani nosil Pribináčky.
U stolu taky padla otázka na to, v jakých televizních pořadech by Nečasovi nevadilo účinkovat. „StarDance? Tancování je jedna z věcí, které mi fakt nejdou. Ale tohle mi říkal i Štěpec (Radek Štěpánek, pozn. red.), že taky vůbec neumí tancovat, ale je to taková výzva. Možná bych tam někdy šel. Asi se to dá naučit,“ zvažoval nad talířem polévky.
„Co by mě lákalo, je Survivor. Ale bez kamer,“ vložil se do debaty Tomáš. „Tam bych taky šel. S Hertlíkem být v Survivoru... Vzal bys mu tam víc než půlku kokosu a sežral by tě jak kung pao,“ utahoval si Martin, který si vzápětí všiml přijíždějící fotbalové legendy.
„Petr Čech sem přijel trénovat,“ hlásil předtím, než prohodili pár vtípků. Přestože Čech stál celou svou kariéru především ve fotbalové bráně, sportem se baví dodnes i jako hokejový brankář. „Trénuje podle mě víc než ostatní gólmani. Je fakt dobrý! Ještě jak je vysoký... V nějaké technice není úplně jako profíci, ale chytá fakt strašně dobře,“ kýval uznale hlavou Nečas, který o chvíli později vyrazil na tenisové kurty za Radkem Štěpánkem.
Po sportovním dni následovala sauna a ochlazení v ledovém sudu. A než hokejista usedl ke svým milovaným počítačovým hrám, nemohla chybět ani společná večeře, kterou připravoval se svou snoubenkou Nikolou. „Máme na menu řecký salát, steak a batátové hranolky. To je taková typická předzápasová večeře, kterou děláme jednou až dvakrát týdně,“ prozradila bývalá členka dívčí skupiny 5Angels, co se baští v jejich domácnosti.