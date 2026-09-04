Strach o hokejového prezidenta Hadamczika: Vládne na neschopence... Práskl ho Dědek!
Ti dva spolu byli jedna ruka! Ale boss hokejových šampionů z Pardubic Petr Dědek (52) teď jen tak plácl do éteru důvěrnou informaci o svazovém šéfovi Aloisi Hadamczikovi (74).
„Výkonný výbor není moc aktivní. Nejsou schopni rozhodnout doleva ani doprava. Navíc pan prezident je na neschopence, takže to celou situaci komplikuje,“ řekl majitel Dynama s rozpočtem téměř půlmiliardy korun. Dědek práskl Hadamczika nejspíš i proto, že chce ovládnout marketingová práva na extraligu – klubům nabídl 7,8 miliardy korun a svazu 1,8 mld. Kč za patnáctileté období.
A hokejoví vládci, jejichž šéf je dlouhodobě marod, další jednání blokují.
Hadamczik musel do špitálu už začátkem června kvůli plánované operaci kolene, jak zjistil Blesk. „Mrzí mě, že se valné hromady nemohu zúčastnit, ale léčím silnou sepsi organismu,“ sdělil po pár dnech bývalý trenér národního týmu webu iSport.cz.
Domácí léčení
Na konci srpna, kdy prohrál soud s agentem někdejšího reprezentačního kouče Jalonena Hamalem, zněl unaveně a vzkázal: „Mám zdravotní problémy.“
Hadamczik byl podle informací Blesku hospitalizován v olomoucké nemocnici, jinak se léčí doma v Kravařích ve Slezsku a dojíždí na kontroly. Vládnout se snaží aspoň on-line. Včera nezvedal telefon. A do toho ještě Dědkova »zrada« – aby se ještě prezidentovi nepřitížilo!
|Podle stanov ČSLH má při dlouhodobé absenci prezidenta určit výkonný výbor jednoho z viceprezidentů (Bříza, Tůma) jako jeho dočasného zástupce.