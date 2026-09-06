Nosková jede na US Open na vítězné vlně: Lazebník po Gottovi
Trávu vyměnila za beton, ale účes (i forma) stále drží! Česká tenistka Linda Nosková (21) si prodloužila vítěznou sérii na grandslamech. A pomáhá jí vskutku božský dotek!
Nosková si po triumfu ve Wimbledonu »učesala« na US Open pěšinku rovnou do osmifinále, které si zahraje poprvé v kariéře a kde vyzve Ukrajinku Kosťukovou. Rodačka ze Vsetína si na turnajích velké čtyřky připsala už 10. výhru v řadě, celkově má letos bilanci 12:2.
Co se skrývá za touhle fazónou? Návštěva frizéra! Kadeřník slavných Daniel Pašek před pár dny zavzpomínal, jak měl Lindu i se stříbrným talířem z Londýna na křesle ve svém salónu a ptal se fanoušků: „Jak se vám líbí její střih?“
Světová šestka prošla rukama lazebníka, mezi jehož klienty patřil i zlatý slavík Karel Gott (†80). „Tak takhle učesaný jsem to ještě neměl...,“ hodnotil prý Pašekovu práci nezaměnitelným hlasem sám mistr. Snad dá Gott, tedy bůh, ať Linda Nosková s novými vlasy dojde v New Yorku co nejdál!